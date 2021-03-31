В Ловозере сняли на видео "оленью карусель"

У оленей есть несколько причин водить хороводы. Фото: Олег ФИЛОНОК

Завораживающее видео из Мурманской области появилось недавно на просторах Интернета. Фотограф "Мурманского вестника" Лев Федосеев запечатлел в Ловозере оленей, которые собрались в стадо и кружатся в хороводе. На это необычное явление можно смотреть вечно, как на огонь и воду.

Так называемая "оленья карусель" происходит у рогатых животных инстинктивно. Известно, что они исполняют свой танец как на воле, так и в загонах. И объяснений тому есть несколько.

- Летом олени таким образом спасаются от насекомых - оводов и комаров - поднимая пыль. А зимой, как многие считают, это защита от хищников. Самки и детеныши стоят в центре, а самцы их охраняют, двигаясь по кругу. Раньше так и было, а теперь эти хороводы остались от эволюции - животные привыкли так делать. Но вообще, судя по наблюдениям, при виде опасности олени разбегаются в разные стороны, - рассказала "КП" потомственный оленевод из Ловозера Анна Сорванова-Терентьева.

Что интересно, животные всегда двигаются по часовой стрелке. Все-таки природа - штука загадочная.

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