К жительнице Мурманска залетел в окно попугай-неразлучник

Хозяева птицы уже нашлись. Фото: vk.com/murmanskgroup/Марина Ковалева

Милая история спасения попугая-неразлучника произошла в Мурманске. Так, 29 марта в окошко к местной жительнице залетел пернатый друг. Женщина вовремя увидела птицу и испугалась, что та может замерзнуть. А потому пустила к себе в гости.

- Я увидела его, открыла окно, он отлетел сначала. Установила зрительный контакт, позвала - сначала не реагировал, а потом залетел на балкон. Я дверь открыла, позвала, он влетел и сразу на плечо сел. Попугай оказался компанейский, ручной. Пошел на контакт. Детям очень понравился, - рассказала мурманчанка Марина Ковалева в паблике "Мурманск".

Дома у северянки уже живут двое пернатых - волнистые попугайчики. Красавчика-потеряшку она бы оставила себе, если бы хозяева не объявились. Но владельцы все же нашлись. Как оказалось, птица вылетела в форточку из дома №33 на улице Полярные Зори и добралась до улицы Маклакова. Удачно, что попугай повстречал свою спасительницу.

Как уточнила Марина Ковалева "КП", она уже связалась с хозяевами птицы. Они приедут за своим любимцем вечером.

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