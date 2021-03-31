Шаманы на Кольском полуострове

Териберка оказалась идеальным местом для поиска гармонии. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Шаманы и Крайний Север… Нет-нет, речь пойдет не о саамских нойдах, а о тех шаманах, которые приезжают на Север за северным сиянием, Териберкой и белым безмолвием.

От Кореи до Карелии

Как всегда, самый успешный проект начинается со слов: «А давайте попробуем!». Не с расписанного бизнес-плана, контента, маркетингового хода, а с совмещения двоих горящих идеей людей. Вот так сложился тандем Анна Лебедева и Гульнара Азаубаева, Екатеринбург и Тюмень, который получил название Love&travel.

Ставка сделана на женщин, которые хотят разобраться в своих отношениях с миром, природой, мужчинами, детьми. А еще вырваться из привычной суеты и увидеть мир. Большую группу для путешествий организаторы не набирают - максимум человек пять плюс организатор и сама шаманка.

Поездка в Арктику – это уже второе путешествие этого проекта. Первым был Алтай, запланированы Екатеринбург, Дагестан, Байкал. К нам девушки, возможно, вернутся еще раз, в ноябре.

На три дня участники проекта закрываются в частном доме и практикуют: карты, медитация под шаманский бубен, шаманская баня и обряды. В Мурманске это был Большой шаманский обряд благословения. А потом активно путешествуют: самые красивые места и яркие впечатления.

Мне повезло: меня в эту компанию прихватили в обмен на мои знания и опыт странствований по Кольскому полуострову. Из всех шаманских практик мне довелось побывать только на работе с трансформационными метафорическими картами, но впечатления от тысячи раз исхоженных мест в этой компании у меня остались самые замечательные. Но обо всем по порядку…

У шамана три руки

Гульнара Азаубаева – практикующая шаманка из Тюмени. В свое время занималась наукой и работала зоотехником в Кургане, имеет звание доктора сельскохозяйственных наук. В какой-то момент решила изменить свою жизнь, стала заниматься туризмом, отучилась на психолога, защитила диссертацию и по психологии – уж если что-то изучать, то до той самой «сердцевины». Я так и не запомнила длинное название диссертации, но суть уловила – Гульнара изучала одиночество людей среднего возраста.

- У меня была гипотеза, что женщины после развода счастливее, чем в браке, и она подтвердилась. Но все оказалось гораздо интереснее: самые счастливые - женщины среднего возраста, после развода, с детьми и занимающиеся саморазвитием, - рассказала мне Гульнара.

- Йес! – тут же подумала я. - Осталась лишь малость – научиться чувствовать это счастье. Вот бродит же где-то рядом, а я его не вижу.

Для того чтобы собрать статистический материал, Гульнара зарегистрировалась на сайтах знакомств, встречалась с людьми, опрашивала их. Так и познакомилась со своим мужем.

- Человек, который на велосипеде проехал всю Монголию, уже выбран Духами. Это точно мой человек, - делится своим опытом Гульнара. - У нас очень большая разница в возрасте, но когда ты встречаешь созвучного тебе мужчину, все остальное отходит на второй план.

Ах, да, мы все о женском - надо же о шаманском! Так и проект у девушек про любовь, поэтому без этих историй просто никуда, простите. Итак, развернув свою жизнь на 180 градусов, Гульнара ушла в туризм. Сначала помогала в организации туров к шаманам, а потом сами шаманы сказали, что ее выбрали Духи. И здесь только два пути: или отказаться от Дара и просить его забрать, или принять его и начать с этим работать. Работа – именно так Гульнара говорит о том, что делает.

Есть у Гульнары и два учителя, наставника или старших шамана – обе живут на Алтае, в глухом лесу. Кстати, одна из них из саами. Мы даже специально искали для нее настоящие сувениры из кожи, меха или кости, а не китайский ширпотреб. С трудом, но Гульнара все нашла.

Дальше - звезды и океан

Дорога на Териберку была закрыта практически все дни пребывания девушек на Кольском полуострове, пока они практиковали в уютном одиноком домике. Мы с самого начала договорились, чтобы они сами себе нашаманили хорошую погоду - с этим я им помочь была бессильна. И девушки справились на «пять». Дорогу открыли ровно в тот день, когда нам надо было выдвигаться на край света.

- Здесь, у океана, воздух совершенно прозрачный, настолько легкий, что его не чувствуешь. И в этом суровом месте такие добрые, ласковые, нежные Духи! Мы очень понравились Духам Арктики, - поделилась своими эмоциями Гульнара.

Море встретило нас настоящим бирюзовым штормом, легким ветром и прозрачным воздухом. Мы гуляли по берегу, танцевали, слушали музыку, заглядывали в заброшенную школу, в пещеру, которая приносит радость материнства женщинам, и даже попарились в бане на берегу океана, там же искупались. Кому-то ночью улыбнулось северное сияние, а кому-то снились яркие сны.

Лично я поймала себя на мысли, что на все вопросы, которые я хотела задать Гуле про саму себя, я моментально получала ответы в голове, стоило только сформулировать вопрос и просто посидеть с ней рядом.

- Духи меня любят, погоди, я тебе еще сниться буду, - посмеялась надо мной Гульнара.

Ой, и не обманула ведь – все три дня после отъезда я смотрю не сны, а личный канал Netflix. И что-то мне подсказывает, что Гуля там главный режиссер.

Знак бесконечности

Не знаю, удалось ли девушкам отработать все запросы, с которыми они поехали в это трансформационное путешествие. Знаю только, что я провела три чудесных дня в отличной компании, погрузилась в процесс создания сториз и контента, наплавалась в Баренцевом море от души. Хотя на самом деле для меня эта история оказалась про принятие себя, других, своего места в жизни.

Духи действительно были к нам благосклонны: туристов в Териберке практически не было, пустынные пляжи, свободные кафе, разговорчивые местные жители. Под конец я заметила, что Гуля все чаще уходит в себя, замыкается, старается меньше общаться.

- После такой работы я неделю отлеживаюсь, прихожу в себя. Работа – она ведь не только в практиках, она постоянно идет. Нужно очень много сил и энергии для этого, - поясняет она.

Наше путешествие закончилось в Мурманске. Девушки все еще выкладывают свои заметки в Instagram, заполняют дневники и готовятся к следующему путешествию. Кто сказал, что туризм может быть только по шаблону? В Мурманской области развивают и необычные его виды….

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