Петрозаводский суд оправдал руководителей Роспотребнадзора Карелии по делу о гибели детей на Сямозере

Прокуратура намерена обжаловать приговор. Фото: правительство Карелии

29 марта 2021 года в Петрозаводском городском суде Республики Карелия огласили приговор в отношении бывшего руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Коваленко Анатолия и руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людимилы Котович по делу о гибели детей на Сямозере.

Глав надзорных органов обвиняли в совершении преступления по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса РФ "Халатность, т.е. неисполнение или ненадлежащие исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Обоих фигурантов оправдали.

- Суд постановил признать Анатолия Коваленко и Людмилу Котович невиновными по предъявленному им обвинению по части 3 статьи 293 УК РФ за отсутствием в деянии состава преступления, - сообщили в пресс-службе Петрозаводского городского суда. - За оправданными признано право на реабилитацию. Гражданские иски к Коваленко А.И. и Котович Л.М. оставлены без рассмотрения.

Как отметила судья Марина Носова, обеспечение безопасности водных походов не входит в компетенцию Роспотребнадзора. Также ведомство не служит гарантом комфортного детского отдыха.

Напомним: дело в отношении Анатолия Коваленко и Людмилы Котович рассматривалось второй раз. В 2018 году главы Роспотребназора Карелии оказались на скамье подсудимых, тогда их тоже оправдали. Но решение было отменено и отправлено на новое рассмотрение в горсуд Верховным судом Карелии в 2019 году. Как сообщает ТАСС, в прокуратуре собираются обжаловать новый оправдательный приговор.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. В тот злополучный день 47 ребят, которые были воспитанниками оздоровительного лагеря, отправились в поход рафте и каноэ. На озере случился шторм - лодки перевернулись, погибли 14 детей в возрасте 12-13 лет. В рамках уголовного дела допросили более 1 500 человек, в том числе 500 несовершеннолетних. Признали потерпевшими 57 человек.

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