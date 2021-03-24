На стройке под Мурманском произошла массовая драка рабочих, пострадали 6 человек

Бытовой конфликт привел к серьезной драке. Фото: vk.com/belokamenkaa

Вечером 23 марта на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений (проект "НОВАТЭК") в Белокаменке произошла массовая драка рабочих. Конфликт был кровавый - одному из рабочих порезали шею, другому сломали лицевую кость. Всего, по официальным данным, пострадали шесть человек, хотя изначально сообщалось о восьми работниках с травмами.

- В полицию поступило сообщение о конфликте между рабочими на одной из строительных площадок в поселке Белокаменка. В результате получили травмы и обратились за медицинской помощью шесть человек, все они обслужены амбулаторно. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

По предварительной информации, инцидент имел бытовой характер. В соцсетях высказывают разные версии случившегося. Кто-то говорит, что драка возникла из-за проблем с вежливостью: один из строителей занял в столовой чужое место, завязалась ссора, которая выплеснулась на улицу и превратилась в настоящую драку - участвовали десятки человек.

Другие считают, что рабочие стали лезть без очереди на посадку в вахтовый автобус. В итоге произошла давка, и это спровоцировало конфликт. Как бы то ни было, теперь во всем придется разбираться полиции.

Стройка в Белокаменке - это вахтовый поселок с городками от разных подрядчиков. По данным "КП", конфликт произошел между рабочими компании "Велесстрой" (она же стала очагом коронавируса весной прошлого года и проиграла суд по сливу отходов в канализацию Снежногорска, из-за чего в городе появились зловонные ручьи). Всего будущий Центр крупнотоннажных морских сооружений строит около 10 тысяч человек, это не только россияне, но и турки, китайцы, рабочие из стран СНГ и другие.

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