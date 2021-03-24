Эксперты оценили шансы «Единой России» на выборах в Госдуму

Партия транслирует значимость прихода в политику новых людей.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский заявил, что электоральный рейтинг “Единой России” вдвое выше, чем у КПРФ. Об этом он рассказал на круглом столе, посвященном сентябрьским выборам в Госдуму.

По словам Потуремского, 54% избирателей допустили возможность того, что проголосуют на парламентских выборах за “Единую Россию”, сообщает nashgorod.ru.

Такое же мнение разделяет председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, который заявил, что ЕР на текущий момент имеет самые лучшие стартовые позиции. Он отметил, что партия не только располагает большими ресурсами и кадровым потенциалом, но и активно присоединяет к своим рядам лидеров общественного мнения из числа волонтеров.

Костин также отметил, что ожидаемые итоги ЕР на выборах в Госдуму находятся в пределах 42-47%.

В свою очередь руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов назвал преимуществом для «Единой России» участие волонтеров в предварительном голосовании. Также, по его мнению, рейтинг партии вырастает на фоне усиливающегося внешнего давления на Россию, что всегда сопрягается с ростом патриотических настроений.

Как сообщает сайт "Единой России", директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также считает, что партия может набрать на выборах необходимое большинство голосов.

“В этом году нас ожидает интересная избирательная кампания, в которой наверняка будет много неожиданных поворотов и сюжетов. «Единая Россия» сейчас переживает период переформатирования, активно избавляется от балласта, ищет новые подходы к избирателям.

Партия транслирует значимость прихода в политику новых людей, представителей общественности и добровольческих организаций, которых «Единая Россия» сумела объединить, создав год назад волонтерские центры. Свидетельство тому – представительство добровольцев в оргкомитетах по подготовке к предварительному голосованию, выбор самой демократичной – открытой – модели его проведения.

При этом в рядах оппозиционных партий пока мы отмечаем растерянность. От них не поступает конструктивных предложений. В этой связи логично предположить, что оппозиция выстроит избирательную кампанию в предсказуемом формате - на критике.

- В целом итоги выборов будут напрямую зависеть от социально-экономического самочувствия населения. С учетом того, что они пройдут, скорее всего, уже в постковидный период, вопросы восстановления экономики, роста реальных доходов населения будут иметь решающее значение, - отметила журналист, колумнист Александра Ретунская.

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