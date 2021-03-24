Лопарские сказки издали в Кировске

Книгу Марина Дрявичева издала на собственные средства и всего в 30 экземплярах. Фото: Личный архив

Саамская культура пронизывает нашу жизнь на Кольском полуострове невидимыми нитями – тут и названия гор, озер и рек на языке коренного малочисленного народа, и поделки из оленьей шкуры, и сказания с легендами о сейдах, Куйве и тундре.

Вот и Марину Дрявичеву, учительницу русского языка и литературы из Кировска, вдохновили названия «Большой Вудъявр», «Умптэк», «Варака», «Пейв» на написание небольшой книжки сказок. Лопарских сказок.

- Заинтересованность, конечно, вызвана интересными и необычными названиями. А вдохновение приходит всегда неожиданно. Этому нет объяснения. Может, вдохновила северная природа. Три сказки о явлениях природы родились практически на одном дыхании. А сказка в стихах о камне Апатите была написана на конкурс «Легенда о Горнячке», - рассказывает Марина редакции «КП».

Иллюстрации в книге наивные, словно детские рисунки. Фото: Личный архив

Сюжеты сказок появились исключительно благодаря воображению Марины и ее фантазии. А сама реальность в сказках – это топонимика Севера, названия гор, морей, озер, предметов быта коренных народов Заполярья.

Книгу Марина Дрявичева издала на собственные средства и всего в 30 экземплярах, которые подарила городским библиотекам, надеясь, что если ею заинтересуются, то можно будет рассчитывать и на больший тираж. Тогда сказки попадут в детские сады Кировска.

Вот только сами носители саамской культуры не очень рады такому творчеству. Как оказалось, слово «лопарь» для них не самое вежливое, а если быть точнее, то это близко даже к ругательству. Политкорректными признаются только «саами» и все производные от него.

- Это же не настоящие саамские сказки, к сожалению, но называются так, будто в их основе лежат наши сказания. А еще жаль, что к нам не обратились за разъяснениями переводов слов, – делится с редакцией «КП» саамский общественник Андрей Данилов. - Мы всегда открыты к диалогу и готовы проконсультировать по всем вопросам - и перевода, и использования национальных узоров, и символики. Жалко, что мало кто обращается.

Марина Дрявичева, учительница русского языка и литературы из Кировска. Фото: Личный архив

Оказалось, что создатели фильма «Холодное сердце-2» активно сотрудничали с представителями саамской культуры, когда создавали образ Кристофа, а в ушедшем году фильм в честь такого плотного сотрудничества даже перевели на саамский язык.

Общественники призывают быть корректными с использованием названий, костюмов и легенд саамского народа, чтобы сохранить их в том виде, в котором они дошли до наших дней.

- Культура любого коренного народа очень хрупкая, и погубить ее очень просто. А сил, чтобы ее сохранить, нужно очень много, - замечает Андрей.

Может, тут-то как раз и открывается поле для взаимодействия и плотного сотрудничества, ведь кому, как не знатоку русского языка, вместе с хранителями культуры создавать шедевры фольклорного саамского искусства!

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