Попавшая под лавину в Хибинах девочка выжила, но находится в очень тяжелом состоянии

Спасатели уже прибыли на место схода лавины. Фото: СКР по Мурманской области

22 марта 2021 года в Хибинах, недалеко от населенного пункта Имандра, с горы Маннепахк сошла лавина. Рядом находилась зарегистрированная туристическая группа из Санкт-Петербурга: трое взрослых сопровождающих и 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Под сошедшим снежным карнизом оказалась 12-летняя Аня*.

Спустя почти три часа после того, как стало известно о лавине, девочку достались, в МЧС сообщили, что ее пытаются реанимировать, позже в СУ Следственного комитета по Мурманской области рассказали, что ребенок умер. Но утром появилась чудесная новость: Аня все-таки жива.

- Она жива, но состояние очень тяжелое. Ей срочно нужна помощь врачей, - сообщил «КП» источник в МЧС.

Девочку достали из-под снега, ее состояние оценивается как очень тяжелое. Фото: СКР по Мурманской области

После эту информацию подтвердили в Следственном комитете.

-Первоначальная информация о гибели девочки поступила по неустойчивой телефонной связи от находящихся рядом с ней участников туристической группы. В настоящее время установлено, что девочка выжила и находится в крайне тяжёлом состоянии. Принимаются меры к эвакуации пострадавшей вертолетом с места происшествия. Продолжается расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, - сообщила старший помощник главного следователя Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

К месту схода лавины должен прилететь Вертолет медицины катастроф с реанимационным оборудованием на борту. Вылететь ночью он не смог из-за темноты. Как сообщил в своём Instagram губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сейчас борт уже вылетел. Спасатели уже добрались до горы Маннепахк, у которой туристическая группа провела ночь. Ребят и взрослых в ближайшее время собираются доставить в Мончегорск. *имя изменено

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