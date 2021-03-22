Зачем нужно уточнять границу между Мурманской областью и Карелией

Цель у разделения проста: четко определить, по каким земельным участкам проходит разграничение не только самих регионов, но и пограничных муниципальных образований. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ноябре 2019 года было подписано соглашение об определении границ между Мурманской областью и Карелией. Сделать это регионы должны были в соответствии с федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

И цель у такого разделения проста: четко определить, по каким земельным участкам проходит разграничение не только самих регионов, но и пограничных муниципальных образований – Кандалакшского района и Зеленоборского с нашей стороны, Полярного круга, Лоухи, Чупы со стороны Карелии.

- Тушение лесных пожаров, потерялся человек на территории, пойманы браконьеры, использование природных ресурсов, ведение бизнеса, – для всех этих случаев должно быть четкое понимание, где проходит граница между Мурманской областью и Карелией: по какой подведомственности возбуждать уголовное дело, какие пожарные расчеты привлекать, какие отряды МЧС вызывать и так далее, - пояснил редакции «КП» начальник управления законопроектной деятельности Владислав Попов.

За последние два года рабочей группой в составе представителей Росреестра, кадастровой палаты, минприроды, минимущества, минюста и депутатов Мурманской областной Думы была проделана огромная работа по определению границ как муниципальных образований, так и границ между регионами. Соглашение Республика Карелия утвердила только 1 марта 2021 года, а вступило оно в силу 12 марта.

- Понимая значимость решения этого вопроса со стороны Мурманской области, закон об утверждении соглашения был принят уже через полтора месяца после подписания соглашения – 19 декабря 2019 года. Почему Карельская республика так затянула с передачей документов в Законодательное собрание – непонятно. К сожалению, теперь придется заново запускать всю работу по формированию границ земельных участков в районе Зеленоборского, Кандалакши, хотя все это можно было сделать уже год назад, в основном потоке, - пояснил Владислав Попов.

При этом фактически границы между субъектами федерации не поменялись – они как приходили по разграниченным землям лесного фонда, так и проходят, никаких спорных объектов, территорий, дорог на этой полосе препятствий не наблюдалось. Колючую проволоку тоже никто не намерен на елки вешать.

Теперь задачей рабочей группы будет внести данные о смежных муниципальных образованиях и границах регионов в Единый государственный реестр недвижимости: организовать работу, сформировать землеустроительные документы, завести земельное дело, зарегистрировать в реестре.

Кстати, интересный факт, что в Белом море в точке с координатами 35° 19,9’ ВД и 65° 59,0’ СШ находится узловая точка, где встречаются все три региона: Мурманская область, Республика Карелия, Архангельская область.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "За два года я влюбился в кольский край". Глава региона отметил, что регион стал для него настоящим домом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru