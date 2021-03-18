Единственный в области ковидный роддом: как в Заполярье помогают беременным и новорожденным с COVID-19

Сейчас в Мурманской области есть только один ковидный родильный дом – это родом № 3 в Мурманске. Фото: Минздрав

За год жизни с коронавирусом мы уже к нему привыкли и смирились, что это надолго. Достаточно много северян – около 6% – уже переболели, кто в легкой форме, кто тяжело. Сотни статей были написаны про то, как лечат северян, но вот как спасают беременных – пожалуй, еще и не рассказывали подробно. «Комсомолка» решила углубиться в тему.

В медучреждении появились «чистая» и «красная» зоны, два шлюза, кислородное оборудование. Фото: Минздрав

Сейчас в Мурманской области есть только один ковидный родильный дом – это родом № 3 в Мурманске. В новом статусе он работает с 24 апреля 2020 года, перепрофилироваться пришлось уже спустя почти пять недель после выявления нулевого пациента. Персонал прошел дистанционное обучение, длившееся 36 часов.

- Стали появляться первые заболевшие беременные, первые детки, поэтому появилась необходимость в перепрофилировании. Наш роддом выбрали потому, что мы находимся в здании бывшего дошкольного учреждения, у которого удобная архитектура: три корпуса, соединенных переходами, с несколькими выходами в каждом. Это позволило подготовить разные помещения, - рассказала «КП» заведующая роддомом № 3 Светлана Корсакова.

Заведующая роддомом № 3 Светлана Корсакова. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В медучреждении появились «чистая» и «красная» зоны, два шлюза, кислородное оборудование. Отдельное отделение – для новорожденных. Туда попадают также те, кто заразился в течение первого месяца жизни - уже, например, дома.

- Первые недели пациенток было не так много - одна-две. Возникали вопросы по работе, в том числе по поставке питания. Потом роддом стал постепенно заполняться, госпитализировали всех пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в первые недели работал обсерватор для контактных женщин, - говорит главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев.

Главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В первые же дни выстроили маршрутизацию, чтобы все беременные с новой коронавирусной инфекцией попадали именно в Мурманск. Для этого перед госпитализацией в роддом у них берут ПЦР-тест (такой же надо сдать и при постановке на учет в консультацию).

У мамы с положительным тестом на коронавирус может родиться как зараженный ребенок, так и здоровый. Алгоритм действий разный. Например, если у мамы и малыша разный ковидный статус, то вместе они находиться не могут. Да и если первый тест у крохи, который берут в первый день после рождения, отрицательный, все равно он считается условно положительным. Таких, кто родился здоровым, а через пару дней заболел, примерно 13%. Новорожденного переводят в специальное отделение, где за ним круглосуточно наблюдают специалисты. На третий день снова берут тест, а потом еще один за 2-3 дня до окончания карантинного срока. Иногда мамы не видят малышей с рождения и по две недели, нельзя и кормить грудью. По данным ВОЗ, это возможно в период выздоровления женщины, но в Мурманской области это не практикуют. Конечно, это большой стресс и слезы.

- Но мы стараемся поддерживать каждую, присылаем им фотографии и видео их малышей, врач круглосуточно готов рассказать, как там малыш, как кушает и набирает в весе, - продолжает рассказ Светлана Корсакова. – Конечно, это тяжело, мы все понимаем, но таковы условия. К слову, если малыш здоров, а мама еще не победила СOVID-19, то ребенка могут выписать домой, где о нем будут заботиться другие родственники. Контрольный третий тест сделают в поликлинике по месту жительства.

Мурманская область своей оперативностью в принятии решений показала другим регионам пример.

Руководитель Мурманского областного перинатального центра Александр Залесный. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Ни одна беременная с коронавирусом в Мурманской области не умерла, - отмечает руководитель Мурманского областного перинатального центра Александр Залесный. - В начале февраля на всероссийской конференции, посвященной результатам работы службы родовспоможения Северо-Запада, обсуждались также вопросы лечения беременных, родильниц и новорожденных с новой коронавирусной инфекцией. К сожалению, по России ситуация не очень оптимистичная. Достаточно много беременных женщин погибло от осложнений после новой коронавирусной инфекции, в том числе и в Северо-Западном федеральном округе. Опыт и быстрота принятия решений Мурманской областью Минздрав РФ оценил очень высоко.

С начала пандемии в Заполярье было только семь случаев, когда из-за ковида возникли тяжелые осложнения в период беременности. Трех мам с поражением легких более 75% госпитализировали в областную больницу, где проводилось лечение, один малыш появился на свет там. В условиях войны с COVID-19 медработники приходят друг другу на помощь.

- Коронавирус не вызывает специфические осложнения, он действует как и любая другая инфекция. Например, может вызвать внутриутробную гипоксию плода или спровоцировать преждевременные роды. Поэтому мы каждый день проводим мониторное исследование плода. И поэтому с коронавирусом опасно лечиться дома, беременным надо госпитализироваться, особенно если роды близко, - поясняет Светлана Корсакова. – Лекарства для лечения COVID-19 у будущих мам в Мурманской области в достаточном количестве.

Когда число заболевших беременных снизилось, роддом № 3 стал принимать даже северянок не в положении - открылось второе подразделение на 40 инфекционных коек, где размещали также женщин гинекологического профиля. Сейчас в роддоме много пациенток с COVID-19 неакушерского профиля. Спасали медработники даже леди старше 80 лет.

- Конечно, хочется скорее вернуться к привычной жизни, - говорит главврач единственного в Кольском Заполярье ковидного роддома. – Когда-то это будет…

СПРАВКА «КП»

С 24 апреля 2020 года в роддоме № 3:

- помогли 667 пациенткам;

- из их числа 320 – акушерско-гинекологического профиля;

- помогли 104 новорожденным;

- 59 малышей появились в «красной зоне».

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