Где покормить электрического коня

Смелые жители Подмосковья рискнули приехать в Териберку на своей Tesla. Фото: vk.com/my_teriberka

Безумцы или же первопроходцы? Как только не называют владельцев электрокаров, которые едут в Мурманскую область как туристы. Назвать наш регион пригодным для автомобилей, которые едят не бензин, а электричество, сложно. Сложно, но возможно…

В декабре прошлого года Tesla заметили в Териберке. Было понятно, что машина не местная – жителям села и в голову бы не пришло брать ее, даже если бы нашлись деньги. С нашими переметами на Серебрянке электрокар рискует застрять где-то на полпути из Мурманска. Да и где заряжаться, ведь в Териберке даже обычной заправки нет, не говоря уже об электрической?

На Tesla приехала семья из Подмосковья. Рисковали, конечно, но все-таки на одном заряде можно преодолеть 500 километров (от Мурманска до Териберки порядка 120). Хотя в багажник туристы на всякий случай положили запасной генератор: вдруг в селе будет туго с электричеством? Но опасения были напрасны – на месте москвичи смогли дать своему электроконю поесть.

- Многие опасались, что зарядки батарей не хватит на дорогу до поселка. Но немногие знают, что Tesla умеет заряжаться от обычной розетки в 220 в, - сообщил руководитель Ассоциации гидов Мурманской области Владимир Онацкий.

А в марте в Мурманскую область приехала белорусская Tesla. Сотрудники одного из дилеров в республике решились на эксперимент и захотели проверить свои силы.

- «На Tesla по Норвегии любой сможет проехать, а вы попробуйте по России прокатиться», - писали вы в комментариях к нашему прошлогоднему путешествию на самую северную точку Европы - мыс Нордкап. И в этом году мы решили отправиться в путешествие на самую северную точку европейской части России! - рассказали, как решились на этот путь, представители автодилера.

В салоне взяли новую Model 3 Long Range и рванули на Север. Дорога была сложная: скользко, много аварий по пути. А в Карелии экипаж ждала неприятность - закончился заряд за 561 километр до Мурманска. Несмотря на то, что в Петрозаводске Tesla полностью зарядили от бесплатной зарядки у одного из торговых центров, доехать до отеля в Кеми с трехфазной зарядкой не удалось. Из-за небольшого мороза и метели расход электричества увеличился. Пришлось реанимировать аккумулятор, на тросе буксировать к Кеми 11 километров.

- Стыдно, конечно. В районе пять электростанций, а электромобиль зарядить негде. Представляю, с какой грустью «теславоды» проезжали мимо Подужемской и Путкинской ГЭС. Вот оно - электричество, рукой подать, а аккумуляторы зарядить никак не получается. Либо в Кеми появится электрозаправка, либо разборка электромобилей. Хотелось бы, чтобы первое, - отреагировал на случившееся глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.

И это при том, что путешественники четко рассчитали, где будут заряжаться и когда. Хотя к самим заправкам у них претензий не было.

- Все четыре зарядные станции, на которых мы останавливались, прекрасно работают. Они не требуют ни карточек, ни онлайн-регистраций, ни паролей. Достаточно вставить пистолет, и система включается автоматически, - говорит один из участников поездки, Артур Туманов.

Но Tesla благополучно добралась до Мурманской области. Правда, в регионе электрокару тоже особо негде подкрепиться. Так, недавно один из туристов, прибывших в Заполярье на гибридном автомобиле, сказал, что единственная в областном центре зарядка для электрокаров – у Park Inn «Полярные Зори» - оказалась сначала недоступной, видимо, заряжаются от нее нечасто, поэтому пришлось ждать, когда придет инженер и подключит ее. А про другие города региона и говорить нечего – у них электростанции для гибридных машин или таких, как Tesla, - пока мечта. Путешественникам из Беларуси свою машину в Териберке пришлось заряжать от обычной розетки, и заряда до Мурманска едва хватило (правда, надо взять во внимание и то, что гости еще покатались по окрестностям села). К слову, электрокары при осторожном использовании в сугробах, которых за февраль и март намело немало, не застревали.

В правительстве Мурманской области в прошлом году озвучили планы по развитию придорожной сети, в том числе и заправок, - первые результаты увидим уже в этом году. А вот с местами для электрокаров пока сложнее.

Остается надеяться, что и об этом подумают, тем более что их владельцы говорят: на таких авто можно и нужно путешествовать, даже на Крайний Север.

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