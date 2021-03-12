Взял 8 тысяч, оказался должен 100: житель Северодвинска захватил заложницу, обидевшись на коллекторов

По данным соцсетей, с выплатами по кредиту мужчине помогала бывшая жена, но длилось это недолго.

Утром 11 марта в Северодвинске 54-летний местный житель захватил в заложницы 21-летнюю девушку-сотрудницу микрозаймовой фирмы.

Мужчина воспользовался услугами этой компании и взял микрокредит. Сумма была небольшая - всего 8 тысяч рублей. Деньги тратились легко, а вот с погашением задолженности не сложилось. Поэтому долг накопился приличный: сначала 20 тысяч рублей, потом сумма выросла в пять раз и составила 100 тысяч рублей.

По данным соцсетей, с выплатами по кредиту мужчине помогала бывшая жена, но длилось это недолго. Когда северодвинец понял, что дела его плохи, решился на отчаянный шаг. Последней каплей стало то, что коллекторы стали в свойственной ему манере пытаться и выбить долг, размещали о нем посты в соцсетях в духе "Этот мужчина не платит долг", приплетая к этому еще и всю родню.

11 марта мужчина выпил и в 10.30 пришел в офис микрокредитной организации, которая находится в помещении торгового центра на улице Ломоносова. Там была 21-летняя сотрудница, которую он заковал в наручники. После забаррикадировал дверь.

- После он стал требовать у своей заложницы, чтобы она вызвала в офисе свое начальство, которому он хотел выдвинуть свои условия, самое главное - связаться с коллекторами, чтобы те оставили его в покое. Девушке удалось нажать тревожную кнопку. На место незамедлительно прибыли представители региональных органов Следственного комитета России, прокуратуры города Северодвинска, сотрудники областных структур РУФСБ, УМВД, Росгвардии и МЧС. Во время переговоров сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего последнего задержали офицеры СОБР Росгвардии и передали сотрудникам полиции, - сообщили подробности в СУ Следственного комитета по Архангельской области Ненецкому АО.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 206 УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия). Впрочем, интерес следователей есть и к коллекторам, на которых пожаловался обвиняемый.

Заложница не пострадала, северодвинец обращался с ней довольно мягко, но все-таки ее осмотрели врачи и при необходимости ей окажут психологическую помощь.

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