«Кот в мешке» для жителя Апатитов, или Как попасть на шоу «Своя игра»

Смотреть на Павла в начале игры ну очень приятно – весь такой невозмутимый норманнский викинг: минимум эмоций, слов - только по делу. Фото: «Своя игра»

Павел Шумилов не первый наш земляк, который играет в интеллектуальном шоу «Своя игра». Был там и учитель истории Виталий Егоров, и бывший главред «Комсомольской правды»-Мурманск» Алексей Бакуменко. Мы вместе с Павлом решили составить гайд: что нужно сделать, чтобы попасть на телевизионную версию игры.

Шаг 1. Азарт и командная игра

Павел с детства любил играть в командные виды спорта, но со временем накопившиеся травмы дали о себе знать. По основной направленности наш главный герой работает в Горном институте, в сфере обогащения полезных ископаемых, а по образованию он программист. И вот в поисках оптимального сочетания инженерного мышления с азартом и работой в команде Павел нашел себя в «Брейн-ринге», собрал в Апатитах команду, и вот уже несколько лет они успешно играют.

Оказывается, есть три вида игр, в которых можно реализоваться по-разному. «Что? Где? Когда?» предполагает поиск ответа, анализ и придумывание ответа в процессе перебора вариантов. «Своя игра» - это больше про конкретные знания в разных отраслях жизни, и каждый участник выступает сам за себя. «Брейн-ринг» - что-то среднее между первым и вторым, но добавляются команда, скорость и азарт.

Вся интеллектуальная жизнь больше проходит в Мурманске, но команда из Апатитов тренируется дома постоянно и даже без тренера.

- Мы же все взрослые люди. Собираемся, отыгрываем вопросы, обсуждаем, - делится Павел с редакцией «КП».

Шаг 2. Довериться совету хорошего человека

Павел долгое время играл в «Свою игру» в Telegram, и достаточно успешно, по его мнению: читает быстро, на кнопки нажимает - тоже, соображает еще быстрее. Потом друг в 2018 году посоветовал написать в редакцию на телевидение. Сделать это было не сложно. Сложным оказалось не пропустить приглашение.

Шаг 3. Вовремя проверять электронную почту

Отбор на игру проводили практически через год после того, как апатитчанин отправил письмо. Хорошо что в общей тусовке можно быть в курсе новостей – Павел чуть не пропустил онлайновый набор в передачу.

- Отдельная история, как я его проходил: на дохлом ноутбуке с пропадающим интернетом. По итогу был уверен, что никуда не пролезу, и снова про эту историю забыл. Но внезапно в конце года пришел инвайт уже на очный отбор, - вспоминает Павел.

Шаг 4. И отпустить ситуацию

Помимо онлайн-этапа в январе 2020 года проходил очный отбор в игру, в котором наш герой победил, несмотря на западающие кнопки. А потом пришел COVID-19 и началась самоизоляция. Съемки ограничили участниками из Москвы и Подмосковья, на турнир дебютантов не пригласили, и приходилось наблюдать за соперниками по отборочным соревнованиям по телевизору. Только в конце 2020 года Павлу позвонили и пригласили играть.

Шаг 5. Работа над ошибками

Тут лучше Павла никто не скажет:

- Неправильный рейс в семь утра в день игры, из-за которого к концу съемочного дня и своему выходу на арену был уже весьма квелым и к третьему раунду сварился окончательно. Неправильная экипировка - велика Москва, но столовая по месту съемок уже закрылась, а ближайший автомат по продаже «допинга» работать отказался, пришлось быть на своем. Неправильное времяпрепровождение - от того, что бродишь по площадке и берешь финальный вопрос, который не осилила предыдущая тройка, в игре тебе легче не станет. Неправильная подготовка - уж на нюансы правил и поведения на площадке можно было обратить внимание и пораньше. Вроде мелочи, но это все-таки спорт, хоть и с изрядной долей случая. А в спорте мелочей нет, если не ехать под флагом «главное – участие».

И снова кнопки все время западали: пара пропущенных вопросов пролетела мимо как раз из-за них.

Шаг 6. Восторги и огорчения

Смотреть на Павла в начале игры ну очень приятно - весь такой невозмутимый норманнский викинг: минимум эмоций, слов - только по делу. А читать его разбор собственной игры – намного интересней. Половины, конечно, девочкам не понять – слишком технично написано. Но суть уловить можно. Мы же поинтересовались, есть ли вопросы, которые запомнились больше всего.

- Когда много играешь, обычно запоминаешь уже общее ощущение от игры. Наверное, больше запоминаются проваленные вопросы. Как в этой передаче «Своя игра»: на вопрос про стиль музыки я отвечаю «кантри» и в эту же долю секунды понимаю, что это «блюз». Вот это обидно.

Шаг 7. Иметь планы на будущее

На Первый канал команда Павла не рвется - попасть туда по спортивным результатам сложно. Хотят постепенно развиваться, двигаться вперед, выйти уже не на областной, а на российский уровень.

- Любая интеллектуальная деятельность помогает мозги в порядок приводить, что и всем рекомендую, - закончил наше интервью Павел Шумилов.

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