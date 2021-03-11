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Происшествия11 марта 2021 12:55

В Северодвинске вооруженный мужчина взял в заложницы сотрудницу фирмы микрозаймов

Преступник удерживает девушку внутри здании
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Как стало известно "Комсомолке", житель Северодвинска не раз пользовался услугами микрозаймовой фирмы, но не смог рассчитаться с долгами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

11 марта к магазину Полярный на улице Ломоносова, 74 в Северодвинске были стянуты спецслужбы. Около 11 часов дня в фирму, занимающуюся охраной здания, поступило сообщение, что сработала тревожная кнопка.

- По предварительной информации, внутри здания, где расположена фирма по выдаче микрозаймов "Деньги в руки", находится вооруженный мужчина, который удерживает в заложницах сотрудницу компании. На место выехали две группы быстрого реагирования, - сообщил "КП" источник в правоохранительных органах.

Мужчина вооружен обрезом. Как стало известно "Комсомолке", житель Северодвинска не раз пользовался услугами микрозаймовой фирмы, но не смог рассчитаться с долгами. Из-за высоких процентов сумма набежала немаленькая, поэтому, вероятно, северянин и решился на такой шаг. Переговоры с правоохранителями он пока не ведет и никакие требования не выдвигает. Меж тем полиция оцепила все выходы из здания.

Как сообщает ТАСС, из расположенного рядом детского сада не выпускают детей. Личность мужчины устанавливается.

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