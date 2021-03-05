Председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев: "У нас можно изобрести крем от загара в полярный день"

Председатель профильного комитета также отметил, что туризм может способствовать развитию не только физического здоровья, но и психологического. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области все ударнее развивают туризм. Причем наравне с уже привычными видами отдыха, например, рыбалкой и охотой за северным сиянием, предлагают развивать и необычные. Сейчас представители туриндустрии Заполярья ищут интересные идеи. Некоторые могут показаться странными, но в мире есть много примеров, когда выстреливали те предложения, что сначала кажутся странными.

- Невероятная история должна быть летом, наш полярный день. Мы должны сделать ночной крем от загара, который можно будет использовать только у нас. Должны обсудить с медиками, выяснить, насколько ночной загар полезнее дневного, - рассказал в эфире ГТРК "Мурман" глава комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев. - Можно сделать круглосуточное наблюдение за тем, как растут грибы. Тиктокеры и блогеры, сняв ролик, за сутки захватят миллионную аудиторию.

Председатель профильного комитета также отметил, что туризм может способствовать развитию не только физического здоровья, но и психологического. Например, туристов может заинтересовать сон в тундре или на берегу Северного Ледовитого океана. А из-за холода в Мурманской области актуально развитие бань и SPA-комплексов.

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