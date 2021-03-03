Уйти вглубь веков: Города кольской земли древнее, чем принято считать

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан уже более 10 лет изучает вопрос даты образования Колы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Пришло время нам вспомнить нашу историю», - говорит в конце нашей беседы митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. В этих словах – вся суть разговора вокруг города Кола, который гораздо шире, чем просто дискуссия о дате образования города.

Что говорит бумага

Даже те из нас, кто краеведение знает не очень хорошо, слышали, что Кола – город очень древний. На въезде стоит знак, на котором выбита дата его основания – 1565 год, т. е. 456 лет назад. Но владыка уверен, что на самом деле Кола древнее, чем мы привыкли считать. Вопрос только в том, сколько лет ей надо добавить.

Датой образования населенного пункта считают первое упоминание его в письменном источнике. К этому надо относиться довольно осторожно, ведь на примере Варзуги понятно, что такой способ имеет много недостатков.

- Мы были вынуждены принять абсурдную вещь: датой основания Варзуги считается дата ее разорения - 1419 год, когда впервые в документах прозвучало название этого села. Но мы понимаем, что оно гораздо древнее. Мы стали проводить археологические исследования под церквями Варзуги и под Никольской нашли сгоревшие венцы другой церкви. Радиоуглеродный анализ показал, что она сгорела в 1325 году. А когда ее построили? Мы не знаем. Это была самая первая церковь на Кольском полуострове, - рассказывает митрополит Митрофан.

В отношении Колы датой основания считают упоминание о ней в дневнике голландского путешественника Симона-ван-Салингена, который пишет, что здесь всего-то было три двора и ничего более. Однако владыка нашел документы, которые называют совсем другую дату, а также свидетельство, что на самом деле Кола была процветающим местом.

- Когда я работал в архивах в Финляндии и Швеции, то обнаружил исторические материалы, которые собрал известный шведский историк Улоф Далин. Он четко пишет, что Александр Невский совершил Полярный поход в 1251 году. В результате чего эти земли отошли Новгородской Руси, а жившие на них жители страны Биармия – биармийцы – были изгнаны. До нашествия Орды они платили Новгородской Руси дань, но пытались отсоединиться, полагая, что сами себе хозяева и никто им не указ. Вообще биармийцы были народ гордый, дикий, языческий и довольно жестокий, как пишут современники. Их еще называли «чудь белоглазая» или «приполярная чудь». Подавить эту смуту Александру Невскому помог Великий хан Батый, который расположился к князю, - рассказывает владыка.

Темой возраста Колы митрополит Митрофан занимается уже почти 10 лет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

При помощи своей дружины и войск Орды Александр Невский навел на Кольском полуострове порядок. Он пришел на Терский берег, где располагалась Биармия, а Варзуга была административным центром страны, и подчинил эти земли. Разбитые биармийцы по договоренности с норвежским королем Хаконом IV Старым отправились жить на пустующие земли на севере королевства (сейчас Финнмарк) при условии, что они примут христианство. Так появился город Тромсё, а изгнанный народ смешался с карелами, лопарями и норвежцами.

Когда то, что мы сейчас называем Мурманской областью, стало частью Новгородской Руси, Александр Невский объявил о создании волостей, которые упомянуты в договоре с Тверским князем. Земля на востоке от Кольского залива стала волостью Тре, т. е. покрытый лесами берег, а все на Западе от Кольского залива – Кола-Пермь. И самый важный момент: дата создания этого договора – 1263 год. Т. е. это и можно считать первым письменным упоминанием о Коле, ведь волость не могла существовать без центра. Получается, что Кола старше на 302 года, чем принято считать.

На Мальмусе

Когда биармийцы были изгнаны, перед Александром Невским встал вопрос, что надо призвать на их место кого-то, кто будет здесь жить и подчиняться князю. Так на Кольский полуостров пришли крещеные карелы. А посадником в Коле Невский сделал корелянина-валита (что в переводе означает «богатырь» или «воевода») Василия.

- Есть упоминания, что он жесткой рукой наводил порядок. Сказано, что он построил себе крепостное сооружение, огороду, в 12 стен на Мальмусе – Каменном острове, который потом стали называть Монастырский остров. Сейчас там находится кладбище, а ландшафт сильно изменился - вода ушла, и эта часть стала сплошной сушей. От огороды не осталось следов, ее разрушили, когда строили Кольский острог, - добавляет митрополит.

Увы, после смерти Александра Невского господство над землями было частично утрачено, нам бесспорно принадлежал лишь восток полуострова. Вернуть их смогли уже в XVI веке при Иване Грозном.

- Он пошел другим путем, не как Невский с походом. Тогда уже понимали, что воевать здесь трудно, поэтому царь вместе со святителем Макарием Новгородским приняли мудрое решение не идти войной, а отправить просветителей и крестить местный народ. Так на полуостров прибыли наши известные просветители и крестители Трифон Печенгский, Варлаам Керетский и Феодорит Кольский, - отмечает наш собеседник.

На Крайнем Севере Александр Невский утвердил волости Тре и Кола-Пермь. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На границе с Норвегией, там, где раньше ничего не было, появился Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь, как форпост Руси и заявление о праве на эти земли. Кола стала расцветать как один из центров рыболовства. Если Салиген писал, что это всего три двора, то другие свидетели отмечали, что были здесь и солеварни, и мельницы, и производства купцов Строгановых, и две церкви.

- В 70-е годы был введен документ «финляндский источник», датируемый 1556 годом, в котором приводятся записи допроса карела Нусио Русского. В Швеции его расспрашивали о Коле, чтобы знать, что там есть. И он говорит, что Кола – большое селение, больше Кандалакши. Кандалакс, как он называл город, размером с четыре церковных прихода, а Коласоу - как пять. Приход, или погост, насчитывал 15-20 дворов и не менее 100-120 селян, - продолжает погружать нас в историю родного края владыка Митрофан.

Получается, что даже по этому документу можно «состарить» Колу, по крайней мере, на девять лет. Митрополит считает, что даже если эти свидетельства могут показаться кому-то неубедительными, то можно апеллировать к третьей дате – декабрю 1532 года (плюс 33 года к дате основания Колы), когда, согласно с Софийской летописью, Феодорит Кольский вместе с иеромонахом Ильей Тучковым в Филиппов пост освящали церковь Николая Чудотворца и Благовещенскую церковь в Коле.

Молчаливые города

Темой возраста города митрополит Митрофан занимается уже почти 10 лет и уверен, что дело надо довести до конца. Власти города к мнению главы нашей митрополии прислушиваются и относятся с уважением. Но все-таки должны быть соблюдены определенные правила, например, при администрации Колы соберется совет, на котором выслушают все аргументы и будут рассмотрены документы.

Впрочем, не только Кола старше, чем мы думаем. «Состарить» можно и Кандалакшу. В советские годы датой ее основания хотели признать момент, когда был построен завод. Но сейчас звучит другой год – 1526-й, когда на Монастырском наволоке преподобным Феодоритом Кольским был освящен храм. 30 августа этого года в городе должны открыть памятник Феодориту Кольскому в честь 450-летия святого, и на монументе будет красоваться именно эта дата.

Древнее может оказаться и история Териберки, но здесь не проводились исследования. Впрочем, можно добавить слово «пока»…

Биармийцы были изгнаны с Кольского полуострова на север Норвегии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- У нас много мест, где мы должны поработать с археологами. В советское время такие вещи были неинтересны и даже идеологически небезопасны, ведь сразу принижалось значение того, что сделала партия. К счастью, сейчас с Кольским научным центром у нас налажен контакт и есть программа поиска исторических корней, - рассказывает о планах на будущее владыка. - Самое древнее поселение, согласно данным археологических исследований в советское время, является стоянкой бронзового века. Тогда люди селились на севере, в Териберке. На полуострове Рыбачий, на Семи островах. Сейчас, когда говоришь об этом, слышишь: с ума сошли, там же жить невозможно. Но забывают, что тысячи лет назад был другой климат: Гольфстрим был мощнее, море было южным, теплым, на отливе собирай рыбы сколько хочешь, собирали по пять урожаев. Это были острова блаженных, о которых писали древние греки. Когда они писали о Гиперборее, то имели в виду страну за северным ветром – бореем, эти же блаженные острова.

Когда климат стал меняться, люди спустились южнее, ушли к Кольскому и Кандалакшскому заливам. Неудивительно, что биармийцы осели уже на Терском берегу. К сожалению, о жизни этого народа известно мало, ведь у него не было письменности. Владыка вспоминает, как беседовал с женщиной на Терском берегу. Она рассказала, что в послевоенные годы ходила с матерью ловить рыбу на Канозеро и там они видели странную женщину.

- У нее были льняные волосы, прозрачные глаза и красноватое лицо. Видимо, одна из последних потомков биармийцев. По воспоминаниям современников, народ этот действительно имел интересный внешний вид, думаю, что с него могли писать эльфов. Они торговали с другими народами, всегда ходили в бобровых шкурах, привозили много меха и рыбьего зуба – моржового клыка, а взамен покупали оружие. От них старались держаться подальше, ведь верили, что они страшные колдуны, - добавляет митрополит Митрофан.

Его любовь и интерес к историческим документам, из которых можно почерпнуть такие удивительные факты, отнюдь не праздные.

- Епархия должна помогать сохранять память. Мы должны разобраться, наследниками кого мы являемся, - убежден наш собеседник.

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