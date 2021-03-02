Правильные решения, даже при всей очевидности их пользы, не всегда даются легко. Так и закрытие в Мончегорске металлургического цеха Кольской ГМК нельзя назвать процессом легким во всех отношениях. Но все-таки без этого шага компания не смогла бы идти дальше.Зеленый векторНапомним, что «Норникель» взял курс на обновление своего производства в соответствии с зеленым вектором: теперь все процессы должны быть безопасными не только для человека, но и для природы. Если какие-то промышленные объекты можно обновить в соответствии с новыми требованиями, то на другие остается только повесить замок. Так, в Никеле в декабре прошлого года завершил работу плавильный цех, а этой весной, к 1 апреля, это же произойдет с металлургическим цехом в Мончегорске. Его закрытие – очередной шаг «Норникеля» в реализации комплексной экологической программы, призванной существенно сократить воздействие на окружающую среду на всех площадках.В строю цех с 1979 года, и за это время здесь выпустили более 3 миллионов тонн анодной и около 2,5 миллиона тонн катодной меди. Рабочие не без грусти говорят, что цех мог бы еще поработать. Но у экспертов, которые оценивают влияние КГМК на природу Кольского полуострова, другое мнение.- Технологическая цепочка производства представляет целый ряд пиро- и гидрометаллургических процессов. Сульфид меди расплавляется в печи с получением медного штейна, затем он в жидком виде заливается в конвертер, там при помощи технического кислорода сера выжигается из расплава, а медь окисляется до оксида меди. Черновая медь после конвертирования в жидком виде заливается в анодную печь, где происходит процесс восстановления, после восстановленная медь разливается на медные аноды, они транспортируются в электролизное отделение, - рассказывает о таком сложном для нас и привычном для работников предприятия процессе начальник металлургического цеха Вадим Меньшенин.Во время конвертации образовывалось большое количество сернистостого ангидрида, а также медьсодержащей пыли, которые попадали в воздух. С 28 февраля, когда из эксплуатации были выведены конвертерные агрегаты и отражательные печи, жителям Мончегорска уже дышится легче. В совокупности остановка плавильного производства Кольской ГМК в Никеле и металлургического цеха в Мончегорске приведет к снижению выбросов диоксида серы на Кольском полуострове по итогам 2021 года на 85% по сравнению с 2015 годом.Кадровый вопросДо 20 марта продолжится выработка продукции в электролизном отделении, затем оно встанет вслед за плавильным, а с 1 апреля цех официально прекратит свою работу. Но точку ставить рано, ведь на самом деле все только начинается.- Коллектив не оставили без внимания: кто-то продолжит работать в Кольской ГМК на других производствах, кто-то решил выйти на пенсию и получит хорошие выплаты, - поясняет Владим Иванович. – Сам я остаюсь работать. Моей задачей будет зачистка производственных помещений, оборудования, сбор всех медьсодержащих материалов и отправка их в Заполярный филиал «Норникеля». Это надо будет сделать в течение 2021 года. После начнется демонтаж всех помещений и рекультивация земли.Безусловно, работники последние дни своей работы в «медяхе» - так они называют цех - воспринимают с грустью. Плавильщик Юрий Чадромцев проработал здесь больше 27 лет. Когда пришел устраиваться на работу, попал на плавильное производство и понял, что останется здесь. Так и вышло. После закрытия производства он выходит на пенсию, но с Севера переезжать не хочет – жена работает в КГМК, но в другом цеху, в Мончегорске есть дача, квартира, гараж. Да и на юге слишком жарко, а на севере – благодать, признается Юрий.А вот плавильщик шестого разряда Василий Петров остается в компании, только уже будет трудиться в рафинировочном цеху. Свою работу он любит беззаветно.- Мой дед был плавильщиком, я решил пойти по его стопам и пришел сюда в 1993 году. Кем я только не был - и плотником, и сварщиком, но душа звала к пирометаллургии. Жена в этом же цеху работает крановщицей, дочка тоже на производстве. Немножко грустно, что такое предприятие закрывают, но технологии не стоят на месте, - говорит Василий. – Тяжелая это работа, но настоящая, мужская: в самой печи температура 1800 градусов, возле нее – около 50. Но я люблю жару! Прирастаешь к профессии, все время что-то новое узнаешь, да и зарплата хорошая.Не без грусти, но с решимостьюДля многих работников металлургический цех стал вторым домом: здесь создавались семьи, зарождается крепкая дружба на всю жизнь. По-другому никак: металлурги должны подставлять плечо друг другу. А еще они к своей профессии относятся не только с любовью и уважением, а и как к искусству, ведь аноды рождаются в огне, должны получиться прочными и ровными – чем не кузница Гефеста?- Нам всем нравилось производство. Горячий расплавленный металл, разливка - все это изящно и красиво, - рассказывает Владимир Моргунов, начальник плавильного отделения металлургического цеха. - Чувства сейчас смешанные, но они и не могут быть однозначными в условиях закрытия целого производства. Многие здесь работали по 15-20 лет и более, лично у меня есть небольшая грусть. Но завтрашний день будет как новая глава в этой жизненной книге - к этому надо относиться с пониманием, мы должны учитывать растущие экологические требования. Сам я планирую работать в КГМК и дальше.Пока после остановки металлургического цеха медный концентрат будет отгружаться для дальнейшей переработки в Заполярный филиал компании. Для этого в рафинировочном цеху построен узел отгрузки. Ну, а в «Норникеле» уже озвучили планы создать новое, более современное и экологичное производство в Мончегорске. Сейчас происходит детальная проработка этого проекта.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? 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