Ространснадзор: судно "Онега" затонуло из-за обледенения и ошибки капитана

Сейчас "Онега" лежит на глубине почти 130 метров в Баренцевом море. Фото: Евгений Ольшевский

Ранним утром 28 декабря 2020 года в 40 километрах от архипелага Новая Земля затонуло рыболовецкое судно "Онега" с портом-приписки Мурманск. Из 19 членов экипажа выжили двое, тела еще 17 так и не нашли.

Сейчас "Онега" лежит на глубине почти 130 метров в Баренцевом море. По факту ее крушения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. Сейчас комиссия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта завершила расследование трагедии в Баренцевом море. Главный итог - подтверждение версии причины, почему ярусолов пошел ко дну. Как и предполагалось изначально, случилось это из-за сильного обледенения - в те дни у архипелага был сильный ветер, из-за которого вода моментально застывала на судне.

Но появились и другие детали.

- Гибель судна явилась следствием стечения нескольких обстоятельств, в том числе из-за неоправданного риска, допущенного капитаном судна при принятии решения о выборке яруса в сложных гидрометеорологических условиях; штормовой погоды и наличия открытого лацпорта для выборки рыболовной снасти, что привело к попаданию забортной воды в помещения судна, расположенные на главной палубе, к отрицательной начальной остойчивости, резкому увеличению крена и затоплению судна, - сообщили в Ространснадзоре.

Специалисты расценили действия капитана судна и вахтенного старшего помощника капитана как непрофессиональные из-за отсутствия контроля за остойчивостью судна, а также потому, что судовая тревога во время ЧП была поздно подана.

Напомним: в рамках расследования уголовного дела опросили уже более 40 человек.

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