Складировать нельзя топить: Как в Мурманске организована работа по уборке снега

Снег, собранный на улицах, нельзя выкидывать в реки или залив из-за содержащегося в нем мусора. Фото: администрация Мурманска

Активная уборка последствий метелей, которая проводилась в Мурманске после затяжных метелей все февральские праздники, требует мест складирования снега. Редакция «КП» поинтересовалась у администрации города, как организована эта работа. Совсем как в детском стихотворении: «Куда в машинах снег везут?»

Если складировать

Сейчас в городе есть три основных полигона для складирования снега и все – в Ленинском округе: два на улице Домостроительной и один на Матросской. Еще один находится на городской свалке твердых отходов в районе Дровяного. Администрация рассматривает возможность обустроить дополнительный полигон по улице Свердлова.

Но создание места для складирования снега, да так, чтобы оно соответствовало всем требованиям действующих нормативных документов, работа не быстрая. По всем своим параметрам это объект капитального строительства, который требует проведения инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, разработки проектной документации, определения сметной стоимости.

- Реализация любого проекта осуществляется в соответствии с действующими муниципальными программами при условии финансирования программных мероприятий, - уточнили редакции «КП» в администрации Мурманска.

Если переводить на русский язык, то это вопрос денег. Будут деньги – будут полигоны, не будет – увы.

Мурманску не хватает полигонов для складирования снега. Фото: администрация Мурманска

Если растапливать

В Мурманске, по данным мэрии, существует необходимость в трех полигонах со снегоплавильными установками в каждом из административных округов. Но это работы тоже длительного цикла проектирования и строительства.

Площадь одного полигона для складирования снега зависит от наличия и производительности самой снегоплавильной установки и не должна быть менее 1-1,5 тысячи кв.м. Дополнительно такие места должны быть приспособлены для временного складирования снега и для маневрирования самосвалов. Участок под снегосвалку должен иметь твердое покрытие; обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф; систему транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения; ограждение территории, контрольно-пропускной пункт, наружное освещение.

Устройство стационарных снегоплавильных установок требует решения ряда вопросов, в том числе по виду теплового источника для работы установки (вид топлива, возможность технологического присоединения к тепловым, электрическим или иным коммуникациям), по наличию водосточного коллектора, по способу размещения очистных сооружений и т.д.

В общем, задача не из легких, но администрация города не отчаивается и поглядывает на снежную свалку на Домостроительной – удасться ли там установить снегоплавильную печь.

- В настоящее время выполняются предварительные мероприятия для проектирования и дальнейшего капитального ремонта существующей снежной свалки по улице Домостроительной, возможность устройства на ней снегоплавильной установки будет решена проектом, - пояснили в администрации областного центра.

Все по закону

В период активного вывоз снега бдительные граждане следят за каждым «КАМАЗом» – куда он поехал сваливать снег. И обратили внимание в соцсетях, что снег сгружают на Домостроительной улице за магазином «Рекома», как раз в том районе, который пострадал больше всего от затопления в 2020 году.

Администрация города поясняет, что этот полигон как раз входит в четверку установленных официально мест для складирования снега.

- Подтопление территорий в северной промзоне в 2020 году не связано со складированием снега на улице Домостроительной, - считают в администрации.

Много снега – много грязи

На самом деле, убранный в городе и на дорогах снег – это не просто замерзшая вода, а коммунальный мусор. В буквальном смысле этого слова. А это означает, что его нельзя сбрасывать в залив, выгружать, где придется, его даже нельзя не убирать с улиц.

Экологи внимательно следят за обращением с убранным снегом. Помнится, в 2018 году, например, Мурманский областной суд особое внимание на то, что снег, собранный с улиц города, не является природным явлением и бесспорно относится к коммунальным отходам. В результате организация, которая занималась уборкой снега и его складированием в Мурманске, была привлечена к ответственности неправильное обращение с убранным снегом.

В грудах снега, вывезенных из города, находится огромное количество твердых бытовых отходов от «бычков» от сигарет до веяния последних месяцев – медицинских масок, которые при таянии снега либо остаются на полигоне (в идеале), либо стекают вместе с талой водой в канализацию. Сейчас содержанием мест складирования снега в Мурманске осуществляет ММБУ «Управление дорожного хозяйства». По данным администрации, ежегодно после таяния снега учреждение выполняет очистку данных территорий от скопившегося мусора.

А вот здесь можно сделать уточнение. Конечно, разлив Большого питьевого озера, который затопил Домостроительную улицу, произошел чуть выше по ручью, чем находится сам полигон. Но и стекание талых вод в реку Роста с полигона вместе с мусором могло создать затор и также стать причиной загрязнения ручья и сужения его русла. В результате чего избытку воды в озере некуда было деться.

В общем, уборка снега, которая в бытовом понимании – это работа дворников и спецмашина, на самом деле сложно организованный процесс, последствия которого не всегда всем очевидны, и все события могут оказаться звеньями одной цепи.

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