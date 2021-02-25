Появилось видео задержания лжекомунальщиков в Петрозаводске

Трех фигурантов заключили под стражу, а остальные находятся под подпиской о невыезде. Фото: скриншот видео

В Петрозаводске накрыли банду из шести мошенников, которые обманывали людей на деньги, предоставляя жилищно-коммунальные услуги.

Предварительно установлено, что злоумышленники организовали мнимую фирму по установке очистных фильтров для воды. В различных микрорайонах карельской столицы они совершали поквартирные обходы пожилых и, как правило, одиноких людей. Представляясь работниками коммунальных служб, те вынуждали пенсионеров покупать дешевое оборудование по завышенной в несколько раз стоимости.

Они уверяли, что пить воду без фильтров губительно для здоровья, а установка фильтров обязательна и утверждена собранием жильцов и городскими властями. Кроме того, ссылались на несуществующие льготные программы.

Согласившись, часть обманутых жителей сразу вносили оплату, другие занимали деньги у знакомых. А тех, у кого средства были только на банковской карте, аферисты довозили до ближайшего отделения кредитной организации.

- В некоторых случаях лжекоммунальщики требовали у людей дополнительную плату под различными предлогами. Так, они вынудили 71-летнюю жительницу Петрозаводска сначала заплатить за оборудование 16 тысяч рублей. А позже, узнав, что та проживает вместе с сыном-инвалидом, потребовали еще 14 тысяч рублей. Они ссылались на то, что плата взимается со всех жильцов, зарегистрированных в квартире. При этом установленные злоумышленниками фильтры стоили всего около 1,5 тысяч рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственными органами возбуждено пять уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ, которые были соединены в одно производство и переданы в Следственную часть Следственного управления МВД по Республике Карелия. Трех фигурантов заключили под стражу, а остальные находятся под подпиской о невыезде.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности.

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