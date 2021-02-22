Насколько долгим и сильным должен быть запах в подъезде дома, чтобы жители многоквартирного дома собрались и написали коллективную жалобу в прокуратуру? Так произошло в доме 22 на улице Бабикова в Заполярном. Прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что претензии жителей обоснованы.- Установлено, что розлив системы водоотведения в подвальном помещении дома произошел из-за засора канализационных колодцев бытовыми принадлежностями, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Помимо этого прокуроры обнаружили, что в доме нет освещения, зато в подвале есть мусор, вентиляционные продухи закрыты, проветривания не производится, кроме этого вокруг дома много снега, к подвалу не подойти.- Указанные факты препятствуют благоприятному и безопасному проживанию граждан в указанном доме. Поэтому 18 февраля прокуратурой района в адрес управляющей компании МУП «Жилищный сервис» Заполярного внесено представление об устранении нарушений, рассмотрение которого находится на контроле, - добавляют в прокуратуре.Управляющая компания стараетсяА вот у управляющей компании своя позиция по этому вопросу, и она тоже не лишена логики и обоснования.Действительно, в доме возникли проблемы с канализацией – сети старые, давно не ремонтируются, работа с ресурсоснабжающей организацией была проведена, подвал почистили и продезинфицировали, проветрили. Перед прокуратурой отчитались. Да вот напасть – к тому моменту, как прокуроры решили подготовить ответ заявителям, оказалось, что в доме снова закупорило канализацию.- Проблемы с канализацией, в частности в этом доме, происходят каждую неделю – в унитаз выбрасывают памперсы, прокладки, влажные салфетки, одноразовые полотенца, - рассказывает Оксана Кайстрова, директор МУП «Жилищный сервис». - Но страшнее всего кошачий наполнитель – под воздействием средств для мытья посуды он превращается в глину, которая закупоривает трубу полностью, и этот кусок приходится вырезать. Жители все наши просьбы пользоваться мусоркой игнорируют.Более того, вместо того, чтобы подать заявку в управляющую компанию о вновь появившемся запахе в подвале, жители позвонили напрямую в прокуратуру, как результат – наличие предписания, которое по факту было уже отработано.Комок проблемНа самом деле, памперсы в канализации – это лишь часть проблемы. Из-за постоянных прорывов канализации подвалы не успевают зимой просохнуть и проветриться, естественно, запах начинает приобретать устойчивость и поднимается на верхние этажи.Закрытые воздуховоды в подвал – это просьба жителей первых этажей, которые замерзают зимой в своих квартирах. Ради них закрыли почти все окошки, и оставили лишь одно. Мусор в подвалах - это результат трепетного отношения жильцов к кошкам. Их подкармливают сами жители и бросают на одноразовой посуде через единственное окошко еду в подвал, а сами там не убираются. Еда в подвале – это тараканы, которые очень быстро плодятся в уютном теплом помещении.А дальше сплошная экономика: на 122 обслуживаемых дома канализационная бригада состоит всего из 7 человек. Последний раз плату за содержание и ремонт повышали в 2014 году, а за это время поднимали и оплату рядовым работникам управляющей компании, и цены на материалы выросли. А на общее собрание жителей домов не собрать, большая часть разъехалась и квартиры свои сдают срочникам.- Но даже в такой ситуации мы готовы работать и отрабатываем все заявки за 1-2 дня. Вы только обратитесь. В последнем случае мы даже и не знали, что с канализацией проблемы – жители сразу позвонили прокурору, - сетует Оксана Кайстрова.Услышать друг другаВ очередной раз приходится признать, что у каждой стороны своя правда. Вот только истина, как всегда, где-то посередине. И в основе лежит культура взаимоотношений. Безусловно, нужно требовать от управляющих компаний качественно выполненных работ. Но за собственным домом тоже нужно самим следить – не мусорить в подъездах, не засорять канализацию, беречь общее имущество дома. Иначе все деньги будут уходить на устранение последствий нашего собственного несознательного поведения (переводя на простой русский – свинства), и на цветочки в подъезде денег уже не останется.А еще нужно учиться слушать и слышать друг друга.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС наступлением холодов бомжи оккупируют подвалы в Мурманске. Жители жалуются на мусор и фекалии в подъезде (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru