В Баренцевом море у судна Polaris остановился двигатель

Судно Polaris было на промысле у полуострова Рыбачий, когда потеряло ход. Фото: ТВ-21

21 февраля в 81 километре от Зубовской губы полуострова Рыбачий потеряло ход судно МК 0335 Polaris с портом приписки Мурманск. Судно, принадлежащее компании АО "Норд-Вест Ф.К.", находилось на промысле, когда у него отказал двигатель. На борту - 10 человек.

- На Polaris вспомогательные устройства в работе, угрозы жизни и здоровья экипажа нет, связь с ним устойчивая. Координатором работ по буксировке является Морской спасательно-координационный центр Мурманска. В 15.10 к месту вышло спасательное судно СМБ "Мурманрыба" для буксировки судна в порт приписки. Ориентировочное время прибытия к месту 19.00 21 февраля, в порт приписки - в следующего дня, - сообщил начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

По поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры организована проверка по факту происшествия с рыболовецким судном в Баренцевом море. По ее результатам будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц.

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