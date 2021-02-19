В Мурманске на борту иностранного судна нашли контрабанду

Судьба у контрабанды обычная: ее изъяли, а в отношении нарушителей возбуждены административные дела.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Сотрудники Мурманской таможни во время контроля на борту иностранного судна нашли незадекларированные товары. Так, в машинном отделении и в каюте в тайниках нашли солидный схрон.
Оказалось, что два члена экипажа пытались незаконно провезти 24 литра крепкого алкоголя (виски Johnnie Walker, водку Аbsolut vodka) и 1680 сигарет марок Marlboro, Karelia lights).
- В судовой декларации о личных вещах они заявили о наличии у каждого из них только по 200 сигарет. Пассажирскую таможенную декларацию не заполняли, о товарах, подлежащих письменному декларированию, не заявляли. Свои действия объяснили забывчивостью и наличием запрета для членов экипажа иметь спиртное на борту судна, - сообщил Сергей Матеров, начальник таможенного поста Морской порт Мурманск.
Судьба у контрабанды обычная: ее изъяли, а в отношении нарушителей возбуждены административные дела.
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