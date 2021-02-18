Известный блогер вместе с девушкой проехал в товарняке от Мурманска до Санкт-Петербурга: «Хотелось посмотреть на северное безлюдье»

Не лишним будет заметить для тех, кто вдохновится дорожной романтикой блогера: залезать на грузовые поезда опасно для жизни. Фото: Скриншот видео

Мир делится на туристов и путешественников. Первые больше любят комфортный отдых, а вторые готовы на экстремальные поездки, про какие говорят «будет, что внукам рассказать». К таким любителям острых ощущений относится и Илья Бондарев из Брянска. Про себя YouTube-блогер говорит так: «Дух бродяжничества и безумных приключений».

Его фишка – путешествовать на поездах. Но тут надо оговориться, что речь идет не о плацкарте и, боже упаси, купе: Илья размещается прямо внутри вагонов товарняков. Наша крыша – небо голубое, это как раз про него. За плечами у блогера такие поездки по Мексике, США, проехал Россию вдоль, стартовав из Владивостока. А теперь и поперек, ведь минувшим летом Илья Бондарев сел на грузовой поезд из Мурманска вместе со своей девушкой Кариной Башаровой и доехали до Санкт-Петербурга.

- Разрешение я ни у кого не спрашивал. Хотелось прокатиться по Русскому Северу, посмотреть на северное безлюдье, - рассказывает Илья «КП»-Мурманск». - Я так путешествую последние пять лет, поэтому для меня это естественно.

К слову, в Мурманск пара прилетела на самолете, из областного центра уехала на машине в Териберку. А вот путь в северную столицу был уже небанальным.

Спору нет, Илье и Карине повезло: прошлое лето в Мурманске было жарким, что так непривычно для Заполярья. Поэтому во время поездки много одежды путешественникам не понадобилось, а ведь много выйти и так, что с собой пришло бы брать пуховики – северное лето часто бывает с осенним характером. Хотя по дороге все-таки блогеры попали под дождь, а так как палатки у них с собой не было, пришлось помокнуть. Ночь коротали в спальниках, а еще прямо в вагоне натянули гамак, чтобы не провести весь путь на своих двоих.

Идея заполярного путешествия родилась у Ильи давно, но осуществить ее он смог только после того, как закончился локдаун из-за коронавируса.

- Я давно хотел проехать этим маршрутом, были даже планировал сделать это зимой. Повезло, походу, что они не осуществились. Все-таки такой затерянности, как на железных дорогах России, не чувствуешь ни в одной стране мира. Есть в этом что-то такое — железнодорожные полустанки, деревеньки в три дома, забытые на разъездах составы, комнаты отдыха на провинциальных вокзалах. Время здесь отмотано на десяток лет назад и движется вперед нехотя, о нем лишь изредка напоминают артефакты будущего вроде 4G-интернета. В этом полувагоне мы с Кариной провели почти сутки, двенадцать часов из которых стояли на станции Свирь в Ленинградской области в ожидании отправления. Переночевали там же: успели вымокнуть под ливнем и продрогнуть до костей. В целом вся северная ветка довольно медленная, но атмосферная. Моей ошибкой было взять в поездку летний спальник, который порядком истрепался после кругосветки и совсем не грел. Холодные ночи, но мне не привыкать, - описывает поездку Илья Бондарев.

Добираясь до города на Неве, Илья и его девушка сменили несколько товарняков. На весь путь у них ушло почти 8 дней. Да, на пассажирском поезде из Мурманска в Санкт-Петербург ехать всего 23 часа. Но это же не товарняк, который еле плетется по рельса, редко разгоняясь больше 50 км/ч, а еще и пропускает другие составы. А еще приходилось ждать другие составы, чтобы пересесть на них. А пока они не пришли на полустанок – спать в лесу, отгонять комаров и наслаждаться красотой северной природы.

Мурманскую область он для себя открывал с нуля, как и многие туристы, которые раньше если что-то и слышали про кольскую землю, то только краем уха. А вот потом вышел «Левиафан» Андрея Звягинцева, и многие, в том числе и Илья, хотели побывать на краешке земли.

- Трудного в этой поездке ничего не было, я к таким привык, - легко рассуждает наш собеседник.

Хотя на самом деле, испытания были – такие, к которым многие туристы не готовы. Так, Илья Бондарев почти не берет с собой еду, разве что воду да какие-нибудь орешки для перекуса. Нет и горелки, чтобы приготовить походную еду. Все налегке. Разве что книгу в телефон закачать, чтобы было, чем себя занять в дороге или во время ожидания поезда. В этот раз Илья взял с собой «100 лет одиночества» Габриэля Маркеса.

Сам Илья Бондарев думает, а не вернуться ли еще раз в Мурманскую область, только уже не летом.

- Можно было бы северное сияние, - рассуждает Илья.

Не лишним будет заметить для тех, кто вдохновится дорожной романтикой блогера: залезать на грузовые поезда опасно для жизни. Как минимум, можно с них упасть, как максимум – получить мощный удар током, после которого выживают единицы.

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