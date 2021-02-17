Участвуйте в конкурсе «Комсомольской правды»-Мурманск» «Чудо-сани-2021»

Если вы загорелись идеей поучаствовать, сообщите нам об этом!

Многие мурманчане знают конкурсы от «Комсомольской правды»-Мурманск» и любят в них участвовать. Увы, пандемия коронавируса перевела многие из них в оффлайн, но все-таки праздниками на свежем воздухе мы можем вас порадовать.

Этой весной снова состоится конкурс «Чудо-сани-2021». Правила, как всегда просты: дайте волю вашей фантазии и придумайте необычное оформление для саней. Может, это будет дворец на полозьях или танк? Или к нам прилетит тройка лошадей с Морозом Иванычем, а, может, Змей-Горыныч? Украшайте детские средства передвижения, а также не забудь нарядить их маленьких владельцев. И приходите на наш праздник, который состоится 13 марта в 14.00 в детском городке «Сказка» в Мурманске.

Если вы загорелись идеей поучаствовать, сообщите нам об этом! Обязательная регистрация проходит следующим образом: до 10 марта присылайте на электронный адрес konkurskpvv@gmail.com ФИО участника, название команды и номер телефона.

Наши участники получат подарки от спонсоров, яркие фотографии для семейного альбома и много позитивных эмоций. А самые оригинальные и красивые сани вместе с их создателями украсят полосы «Комсомольской правды»-Мурманск». Посмотрите, как проходил наш праздник в прошлом году.

Положение о конкурсе «Чудо-сани 2021»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru