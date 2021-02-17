В Мурманской области заботятся об экологии не только взрослые, но и дети. С ранних лет ребят учат тому, что нужно бережно относиться к природе и ценить ее. Планета всем нам будет благодарна за это.Старые батарейки – на благоВ начале ноября прошлого года в регионе стартовала школьная экоакция, в которой приняли участие более 50 учебных заведений нашего края. Среди них школы и гимназии, дома детского творчества Мурманска, Североморска, Видяево, Кольского района, Апатитов и Мончегорска.Несколько месяцев неравнодушные юные северяне и их родители собирали батарейки самых разных брендов и размеров и опускали их в специальные контейнеры, которые стояли в учебных заведениях.В феврале, по завершении экологического мероприятия «Сдай батарейки с Duracell», сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области закончили сбор и подсчитали, сколько же всего отработанных батареек было собрано за это время. Число получилось внушительное.- В пункт общего сбора поступило около 3 тонн батареек, а именно 2960 килограммов. Все собранные элементы питания отправились в Ярославль для утилизации на заводе НЭК (Национальная экологическая компания). Это одно из немногих в России предприятий, которое производит глубокую переработку отслуживших батареек и аккумуляторов. В процессе переработки компания получает ценное сырье для металлургии, в котором цветных металлов содержится в десять раз больше, чем в руде, - сообщили в региональном минприроды.Известно, что батарейки содержат в себе тяжелые металлы, которые накапливаются в организме человека и наносят существенный вред здоровью. Так, одна батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли на глубине 5 метров и 400 литров воды. А еще говорят, что одна выброшенная батарейка убивает ежика или дерево. Так что лучше не выбрасывать столь опасные вещи в мусорное ведро, а сдавать их в специальные пункты приема. Не зря ведь на каждой батарейке и аккумуляторе стоит значок с перечеркнутой мусорной корзиной – это значит, что отработанные источники питания нельзя выкидывать как обычный бытовой мусор.Продолжение следует…Так как все прошло на ура, министерство не собирается откладывать новые экологические мероприятия в долгий ящик.- Мы планируем продолжить положительный опыт подобных акций и в 2021 году. Такие мероприятия направлены на улучшение экологического состояния природы через утилизацию использованных батареек и привлечение внимания детей, родителей, всех жителей нашего региона к экологическим проблемам, и это здорово, - отметил и. о. министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Носарев. Ведомство благодарит всех неравнодушных и принявших участие в школьной акции жителей Мурманской области. Наиболее отличившиеся учебные заведения в ближайшее время планируется наградить благодарственными письмами.Напомним: подобные экоакции с успехом проводились в регионе и раньше. Так, в прошлом году 3 тонны батареек уехали из Мурманской области на переработку на Урал, а в 2019-м в Челябинск отправились целых 4 тонны старых элементов питания.Куда сдавать?Все желающие могут сдать отработанные батарейки по следующим адресам в Мурманске:Мурманский региональный центр комплексной утилизации: - пункт на улице Подгорной, 86а (напротив заправки «Лукойл»); - пункт около гипермаркета «Лента», на улице Шевченко, 34.В обоих пунктах сбора на коммерческой основе также принимаются автомобильные шины (около 600 рублей за комплект из четырех колес). Кроме того, туда можно сдать автомобильные аккумуляторы и получить за это денежное вознаграждение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске пройдет сбор продуктов и средств гигиены для бездомных людей. Благотворительная акция состоится 21 февраля (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru