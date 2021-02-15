6 февраля в Мурманской области отмечали важный для Севера праздник - Международный день саами. По сложившейся традиции в этот день в городах и селах нашего региона открылись специальные выставки, прошли тематические уроки в учебных заведениях, вечера встреч и другие мероприятия. А чтобы каждый мог больше узнать о коренном народе Лапландии, региональное министерство внутренней политики подготовило целый цикл информационно-просветительских мероприятий «ЭТНОestafette», который прошел онлайн в социальных сетях.«ЭТНОestafette» - это передача бесценной информации о культуре и традициях, праздниках, великих людях разных национальностей, об увлекательных маршрутах путешествий и гастрономических предпочтениях народов. Весь февраль министерство вместе с Домом дружбы и Мурманским областным центром коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества будут рассказывать об одном из самых аутентичных народов Севера - коренных жителях Кольского полуострова саами. Это представители уникальной самобытной культуры. Редкое своеобразие, трудно поддающееся объяснению, сделало этот народ своего рода этнографической загадкой, и с давних пор он привлекает к себе внимание исследователей. - История саамского народа уходит корнями в глубокую древность. Далекие предки саамов были известны еще древнегреческим и древнеримским авторам, упоминание о них встречается в 325 году до нашей эры у историка Пифея. О саами писал античный историк Тацит в I веке нашей эры. Он говорил, что этот кочевой народ счастливее тех, кто «вздыхает над плугом». «Лопари», «лопяне» или «лопь» - так скандинавы и русские называли саами. От этого наименования происходит название «Лапландия», то есть «край земли», - отметили в министерстве внутренней политики региона. Саами проживают на территории четырех стран. Больше всего представителей саамского народа в Норвегии – 40 - 60 тысяч человек, на втором месте Швеция – 17 - 20 тысяч, в Финляндии – 6 - 8 тысяч и, наконец, в России проживают порядка 2 тысяч саамов, большинство из них – на Кольском полуострове.В этом году в Мурманской области запланировано более 180 различных мероприятий, посвященных жизни саами. А если хочется погрузиться в небольшое этнографическое исследование и познакомиться поближе с историей, традициями, культурой и бытом оленного народа онлайн, то сделать это можно зайдя в группу «ЭТНОestafette» в соцсети «ВКонтакте». С 1 по 28 февраля 2021 года там ежедневно размещается информация о саамском народе - статьи, музыка, легенды, мастер-классы, интересные факты.СПРАВКА «КП» По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Мурманской области из числа коренного малочисленного народа проживает 1599 саамов. Местами их традиционного проживания и хозяйственной деятельности являются Ковдорский, Кольский, Ловозерский и Терский районы.А В ЭТО ВРЕМЯСарафан в пол - и на полеАктивные жители Мурманской области могут не только читать о культуре саами, но и прикоснуться к ней: их приглашают принять участие в саамском футболе. Он является неотъемлемой частью культуры коренных жителей Кольского полуострова. Такие необычные соревнования проводятся раз в год, а играют в него по традиции только женщины. Правила игры просты. Мягкий мяч, который сделан из оленьей кожи и набит мехом, руками хватать нельзя, но можно накрывать подолом. Если вратарь накроет мяч юбкой, то его уже никто трогать не может. В ворота снаряд должен не влететь, а закатиться. Воротами станут палки, прочно воткнутые в снег, как в аутентичном саамском футболе. Мероприятие пройдет 27 февраля. Организатором соревнований выступает Молодежный центр гражданско-патриотического воспитания. К участию приглашаются юноши и девушки от 14 до 30 лет, команда должна состоять из 5 человек. Подать заявку можно на почту patriot@molodezh51.ru (с пометкой «Саамский футбол») до 24 февраля включительно. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (8152) 53-62-95.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Кировске французский режиссер Жюльен Бюр снимает кино. Режиссер посетит Снежную деревню и устроит охоту за северным сиянием (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru