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Общество

260% месячной нормы снега, а затем морозы до -38: Мурманская область ставит погодные рекорды

Столица Заполярья установила новую планку по количеству осадков за неделю в феврале
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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