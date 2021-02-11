В Норвегии автобус с 38 рыбаками из Мурманска улетел в кювет, пострадали 5 человек

Причины ДТП пока не известны, по предварительным данным, оно могло произойти из-за непростых погодных условий и состояния дороги. Фото: Кристина Калинина

11 февраля россияне попали в ДТП в Норвегии. Около 7.30 по местному времени (5.30 по московскому) автобус, в котором ехали 38 моряков из Мурманска, съехал в кювет. В салоне находились члены экипажей траулеров "Обеляй" (34 человека, судовладелец "Норд Пилигрим") и "Капитан Дураченко" (4 человека, судовладелец АО "Альтернатива"), а также два водителя. Автобус следовал из аэропорта Киркенеса в сторону пропускного пункта "Стурскуг-Борисоглебск".

- По предварительным данным, легкие травмы получили 5 человек. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшим, организована транспортировка россиян в больницу Киркенеса. Судовое агентство планирует доставить моряков в Россию другим автобусом. Генеральное консульство России в Киркенесе находится в контакте с компанией-судовладельцем, норвежскими правоохранительными органами и судовым агентом. Будем следить за развитием ситуации и оказывать необходимое содействие российским гражданам, - сообщили в Генеральном консульстве России в Киркенесе.

Отмечается, что моряки не получили серьезных травм. Врачи больше переживают, что раньше некоторые из членов экипажа "Обеляй" болели коронавирусом. Хотя Фроде Форланд, директор Национального института общественного здравоохранения, сказал местным журналистам, что все волнения, скорее всего, напрасны: моряки долго находились в море.

Причины ДТП пока неизвестны, по предварительным данным, оно могло произойти из-за непростых погодных условий и состояния дороги - вот уже две недели Мурманскую область и соседей активно засыпает снегом, выпало больше двух февральских норм осадков.

- Автобус пытался проехать мимо бульдозера, но на встречную полосу выехала машина. По словам пассажира Сергея Чернова, когда автобус снова повернул за бульдозером, его занесло, - сообщила NRK представитель полиции Марта Лисхольм.

В момент аварии почти все моряки спали, поэтому не сразу поняли, что происходит. Когда автобус перевернулся, они стали помогать друг другу выбраться.

Сейчас россияне вернулись в Киркенес, где их разместили в гостинице, куда обычно отправляют на карантин иностранцев. Домой моряки поедут уже на другом автобусе.

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