Одновременное председательство России в Арктическом совете и Финляндии в Совете Баренц-региона укрепит сотрудничество двух странТакое мнение высказали все участники Дискуссионного клуба ПОРА, который прошел в формате онлайн-конференции 9 февраля 2021 года. Модератором выступил координатор Экспертного Совета ЭЦ ПОРА, эксперт ПОРА по ГЧП Александр Воротников.Международное сотрудничество в Арктике является важной составляющей Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденной Президентом Российской Федерации в октябре 2020 года.«У Финляндии и России есть много общих интересов в Арктике. В частности, это развитие международного и приграничного туризма, развитие возобновляемой энергетики, реализация проектов в области арктических стартапов и поддержки предпринимательства, арктического финансирования и сотрудничества молодежи» - сказал Александр Воротников.«Россия и Финляндия обладают важными взаимодополняющими компетенциями, которые пойдут на пользу каждой стране при взаимном сотрудничестве в Арктике. Безусловно, для России в контексте освоения Арктического региона интерес представляет взаимодействие с Финляндией, в области судостроения, энергетики, производства инновационной продукции, в сфере телекоммуникаций, востребованных в отдаленных северных районах, а также компетенции в вопросе обращения с твердыми коммунальными отходами. Финляндия уделяет внимание сохранению и популяризации культурного и исторического наследия коренных малочисленных народов, многие из которых проживают и на территории России. Именно поэтому необходимо формировать совместные институты развития региона и, в последствии, единую экономическую зону» – рассказал посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.Генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий отметил проекты Экспертного центра, реализуемые в Баренц-регионе. «В рамках проекта «Полярный индекс» был рассчитан рейтинг устойчивого развития компаний Баренцева/Евроарктического региона. Также в планах ПОРА - рассчитать индекс устойчивого развития всех стран, которые имеют непосредственное отношение к Арктике».«Речь идет не только об адаптации к изменению климата, а шире, о внедрении новой философии развития Арктики через природосбережение этого уникального региона – и делать это могут именно арктические страны. Безусловно, важнейшая компонента на ближайшие годы – это, в первую очередь, оценка эффектов климатических изменений и разработка новой парадигмы ответственности в Арктике между арктическими государствами, бизнесом и населением. Это открывает возможности для совместных проектов в широком перечне областей: от энергетики, связи и коммуникаций до туризма и образования» - отметила Анастасия Лихачева, директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ.«Учитывая географическое положение Карелии, Финляндия является главным внешнеэкономическим партнером республики. Правительство региона совместно с финскими коллегами из Северной, Восточной и Юго-Восточной Финляндии планируют развитие взаимодействия в туристической отрасли, задействуя все действующие многосторонние автомобильные пункты пропуска. По предварительным оценкам, туристический поток в регион через пункты пропуска на карельском участке Российско-Финляндской границы составит более 1 миллиона человек в год, включая туристов из третьих стран» - рассказала заместитель Постоянного Представителя Республики Карелия при Президенте РФ Наталья Беляева.Исполнительный директор Северного форума Дарьяна Максимова отметила сотрудничество с Лапландией. «Северный форум объединяет 5 стран и 13 регионов. В марте этого года председательство в Северном форуме перейдет к Лапландии. Через Северный форум Финляндия сможет развивать более тесное и плодотворное сотрудничество с Россией. На фоне председательства России в Арктическом совете взаимные проекты будут интересны и выгодны для устойчивого развития арктических территорий двух стран».«Необходимо совместно с Финляндией разработать стратегию «Зеленой Арктики». Идея заключается в том, что атомные электростанции останутся основными, но в отдаленных районах появятся возобновляемые источники энергии. «Зеленый водород» может идти на экспорт в соседние страны, а также на обеспечение судоходства по Северному морскому пути» - добавил Владимир Маслобоев, д. т. н., советник руководителя ФИЦ КНЦ РАН.«На данный момент сотрудничество России и Финляндии носит несистемный характер, и Финляндия не поддерживает заявленные инициативы России в Арктическом Совете. В то же время, Карелия интересна для туристов из Финляндии из-за «концепции незнакомого места», которое имеет ту же привлекательность, как и «знакомое место». Именно поэтому Республика Карелия имеет эффект притяжения и помогает преодолеть разрыв между странами» - сообщила Мария Питухина, д. полит. наук, профессор Петрозаводского государственного университета.Ведущий научный сотрудник, руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель отметил необходимость поддержки Финляндии в период председательства в Арктическом совете. Оно будет проходить на фоне осложнения международной обстановки, поэтому взаимовыгодное сотрудничество необходимо как России, так и Финляндии.Фадеев Алексей, д. э. н., ведущий научный сотрудник Института экономических проблем им. Г. П. Лузина КНЦ РАН, профессор Высшей школы управления и бизнеса СПбПУ Петра Великого, Заместитель Председателя общественного совета Комитета по делам Арктики при Правительстве Санкт-Петербурга, считает, что сейчас особенно важно возобновить сотрудничество с Финляндией. Так, у России уже есть примеры успешно реализованных совместных проектов. В частности, это проект по организации логистики в Баренц-регионе «Северной измерение».Завершая мероприятие, Александр Воротников подчеркнул, что потенциал возможного взаимодействия России и Финляндии очень высок. И в первую очередь, в области инновационного развития Арктики, так как опыт Финляндии в сфере инноваций признан всем мировым сообществом. А инновационное развитие АЗРФ - это требование сегодняшнего дня.Справка«Дискуссионный клуб» — одна из программ экспертного центра «ПОРА». 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