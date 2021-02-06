В Мурманске 15-летний сирота просит пристроить на три года кота, пока он будет в детском доме

Коту Ваське нужна передержка на три года.

Жизненные ситуации бывают разные, но даже самые темные времена можно преодолеть, если рядом добрые люди.

Помощь сейчас очень нужна 15-летнему Александру, которого судьба испытывает на прочность. Подросток-сирота не знает, как не лишиться четвероногого друга.

- Его мама и папа умерли, родственница взяла его в Санкт-Петербург, но через время отказалась от него. У Александра никого нет кроме кота Василия, который был с ним все детство. Но в детский дом нельзя брать животных, поэтому кот Василий временно на передержке в квартире один, его пристроили в пустую квартиру, где скоро пройдут ремонтные работы. Несмотря на то, что Александр уже взрослый ребенок, он не может сдержать слез от вынужденного расставания с единственной родственной душой, - рассказали в группе "Мурманск. И себе, и людям".

Через три года Александр заберет любимца обратно.

В Мурманске ищут тех, кто на три года сможет забрать кота себе, а потом Александр, когда ему исполнится 18 лет, заберет любимца себе. Кота уже пытались забрать на передержку, но на этой передержке его не приняли другие коты, от которых Ваське сильно досталось. Поэтому лучше его забрать семье, где нет других животных. Также Александр хочет хотя бы изредка навещать своего четвероногого друга.

Если вы можете помочь, то позвоните по телефону 8921-605-40-73 (Эльвира).

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