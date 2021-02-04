Бизнесмен-рыбопромышленник из Мурманска, укравший 500 миллионов рублей, не будет отбывать срок

Суд признал Джанджгаву виновным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении предпринимателя Ираклия Джанджгавы, и из здания суда бизнесмен, который украл более 500 миллионов рублей, вышел свободным человеком.

Ираклий Джанджгава в Мурманске был видным человеком. Выпускник Мурманского высшего инженерного морского училища имени Ленинского комсомола по специальности «технология рыбных продуктов» (его фотография до сих пор висит в разделе лучших выпускников на сайте МГТУ), он работал в управлении «Севрыбхолодфлота», начал рыбмастером второй категории и дошел до помощника капитана по производству.

- С 1991 года по 1999-й успешно выполнял обязанности генерального директора совместного советско-российского предприятия «Арктик фуд кэмпени». С 2000 года стал председателем совета директоров ОАО «Протеин», «ТМТ», председателем правления рыболовецкого колхоза «Терский», ООО «Полярис». Отмечен наградами Федерального агентства по рыболовству, губернатора Мурманской области и администрации города, - говорится на сайте «мореходки».

Почти 12 лет назад Джанджгава стал учредителем шести фирм с ограниченной ответственностью.

- По версии следствия, в период с марта 2008 года по февраль 2010-го обвиняемый обманывал руководителей учрежденных им юридических фирм, сообщая им другие цели получения кредитных денежных средств на расчетные счета организаций, и похитил кредитных средств с банковских счетов фирм на общую сумму более 500 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, - сообщили в прокуратуре по Мурманской области.

Почти 12 лет назад Джанджгава стал учредителем шести фирм с ограниченной ответственностью. Фото: Блогер51

Получив полмиллиарда, Ираклий Джанджгава сбежал за границу. До 2016 года он находился в международном розыске, а потом его нашли на Кипре.

Возвращение на родину было долгим: только в марте прошлого года власти удовлетворили запрос о выдаче мурманского бизнесмена, а в августе его экстрадировали в Россию. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере) предпринимателю грозило до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Суд признал Джанджгаву виновным.

- Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 700 тысяч рублей. Но время, проведенное обвиняемым под стражей, зачли в срок наказания, в связи с чем он освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы. Одновременно суд удовлетворил гражданский иск ПАО Сбербанк, и с обвиняемого взыскали в счет возмещения имущественного вреда 454 818 958 рублей, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Бизнес Джанджгавы, к слову, развалился. Например, ООО "Завод "Протеин" в 2015 году признали банкротом.

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