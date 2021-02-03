Жительница Мурманска в 47 лет получила свой первый российский паспорт

Без паспорта и билет на самолет или поезд не купишь, и на работу не возьмут, и кредит не дадут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сложно представить нашу жизнь без паспорта. Без него и билет на самолет или поезд не купишь, и на работу не возьмут, и кредит не дадут. Словом, без бумажки ты букашка. Но выяснилось, что в Мурманске живет семья, которая много лет умудрялась обходиться без паспорта. Дмитрий свой первый документ получил… в 27 лет!

Сложно в это поверить, но это так.

- Я родился в Киеве, вскоре после этого мы с мамой переехали в Мурманск. Ребенком, балуясь, я поджег ее паспорт, огонь почти полностью его уничтожил. Новый документ получить оказалось сложно. СССР, как страна, начал разваливаться, запросить документы в Украине оказалось невозможно. Так получилось, что мама, потом и я стали жить без паспортов и попали в категорию – лица без гражданства, - рассказывает свою непростую историю Дмитрий.

С каждым годом проблем становилось все больше. Ни образование получить, ни на работу официально устроиться. Молодой человек устал, что надо искать зарплату в конверте и жить так, словно тебя и нет. Поэтому в конце 2019 года пришел в отдел по вопросам миграции отдела полиции №3 УМВД России по городу Мурманску. Там, конечно, удивились, но сразу стали помогать. На сбор и оформлением всех документов ушел почти год. Тем более, что сделать паспорт надо было не только Дмитрию, но и его 47-летней маме.

В январе Дмитрий и его мама получили свои первые российские паспорта. Фото: Скриншот видео

Оказалось (хотя ничего удивительного в этом нет) что в наши дни найти бумаги, удостоверяющие личность, гораздо проще, чем в 90-е годы. Да и получение паспорта стало легче: теперь нужно только подать заявление, фотографии, свидетельство о рождении или заключение процедуры об отождествлении личности, которую проводят сотрудники подразделений миграции. Пока шел процесс, семья жила с разрешением на временное проживание.

В январе Дмитрий и его мама получили свои первые российские паспорта.

- Случай, может, удивительный, но не единичный. В настоящее время органам внутренних дел известно о 24 лицах, не имеющих гражданство, которые проживают на территории региона. Они то начинают оформление документов, то бросают «на полпути». В прошлом году 7 человек были приняты в российское гражданство, сейчас еще у 5 граждан заявления находятся на рассмотрении, - рассказала начальник отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Мурманской области подполковник полиции Ольга Поляк.

Теперь проблем у Дмитрия и его мамы гораздо меньше. А ведь решить их можно было гораздо раньше.

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