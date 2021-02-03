В Мурманской области ищут 31-летнего жителя вахтового городка под Ковдором

Известно, что мужчина злоупотребляет алкоголем. Фото: vk.com/eddc.kovdor

В Мурманской области ищут 31-летнего жителя вахтового городка АО "Ковдорский ГОК" Сергея Морозова. О розыске сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе Ковдорского района. Мужчина, уроженец города Куляб Воронежской области, исчез 31 января, на телефонные звонки до сих пор не отвечает и все еще не вернулся домой. Известно, что он злоупотребляет спиртным.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие, темная щетина на лице. О том, в чем был одет пропавший на момент исчезновения, не уточняется.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Сергея Морозова, убедительно просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-212-08-10 либо 8-999-091-63-27.

Напомним: завершены поиски 26-летней жительницы Мурманска, которая пропала в Сочи. Девушку с голубыми глазами искали с 25 января.

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