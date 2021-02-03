РАН и «ФосАгро» работают над внедрением в российских вузах совместной образовательной программы

Генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев и президент РАН Александр Сергеев обсудили планы на ближайшее будущее. Фото: ПАО "ФосАгро"

В конце минувшей недели в образовательном центре «ФосАгро» в РГАУ МСХА им. Тимирязева состоялась встреча генерального директора компании Андрея Гурьева и президента Российской академии наук Александра Сергеева, на которой они подвели итоги сотрудничества в 2020 году и обсудили планы на ближайшее будущее.

В числе последних – разработка современной системы подготовки кадров для агропромышленного комплекса, которая охватит все этапы обучения: от старших классов школы до выпуска из института. В рамках этой работы в прошлом году в Тимирязевской академии был создан первый научно-практический центр «ФосАгро» в АПК. Для него совместно с РАН разработана инновационная образовательная программа из 30 лекций «ФосАгро: от руды до еды». В ближайшем будущем курс будет расширен до 100 лекций, а сама программа будет интегрирована в учебные планы 30 ведущих аграрных ВУЗов страны, после чего число ее слушателей достигнет 15 тысяч человек в год.

Современная система подготовки кадров для агропромышленного комплекс охватит все этапы обучения: от старших классов школы до выпуска из института. Фото: ПАО "ФосАгро"

«Зеленое» будущее отрасли

Актуальность программы продиктована ощутимым ростом агропромышленного сектора в последние годы. Свидетельство тому – повышение спроса на минеральные удобрения, отвечая которому «ФосАгро» в прошлом году поставила российским аграриям рекордные для себя 3,5 миллиона тонн продукции, чем в очередной раз подтвердила свои лидирующие позиции на отечественном рынке.

Однако, на рост спроса «ФосАгро» отвечает не только увеличением объема поставок, но и расширением ассортимента производимых компанией минеральных удобрений. За последние два года он увеличился почти в полтора раза и сегодня состоит из 53 марок, 12 из которых - с микроэлементами. В будущем этот набор будет дополнен инновационными биостимуляторами и биоминеральными удобрениями, над созданием которых в рамках разрабатываемого в России по инициативе президента Владимира Путина «Зеленого стандарта» сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками сегодня ведут совместную работу «ФосАгро» и РАН. И здесь, по словам генерального директора компании Андрея Гурьева, уже есть прорывные результаты.

Впрочем, сотрудничество Российской академии наук и «ФосАгро» не ограничивается лишь полем. Оно идет и в горах Заполярья. Здесь, на горно-обогатительном комбинате компании в Кировске, применяются разработки и инновационные решения ученых Кольского научного центра РАН.

Образовательный проект РАН и «ФосАгро» должен уровнять потребности рынка труда и качество подготовки молодых специалистов. Фото: ПАО "ФосАгро"

Сотрудничество – залог успеха

Вместе с тем, появление новых технологий потребует от системы образования и нового подхода к подготовке кадров. Именно на этот вызов и должен ответить совместный образовательный проект РАН и «ФосАгро» - уровнять потребности рынка труда и качество подготовки молодых специалистов.

- Мы понимаем, что без науки невозможно развитие производства и движение вперед. Поэтому для нас развитие сотрудничества с Российской академией наук – безусловный приоритет. Мы благодарны, что именно «ФосАгро» стала в 2018 году первой частной российской компанией, c которой РАН заключила соглашение о сотрудничестве. Наша совместная работа дает значительный синергетический эффект. Поэтому, безусловно, мы продолжим уделять сотрудничеству с Российской академией наук первоочередное внимание, - отметил Андрей Гурьев.

Не менее высоко оценил сотрудничество с «ФосАгро» и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

- Мы очень рады, что у РАН и «ФосАгро» сложилось такое тесное сотрудничество. Компания вкладывает значительные средства в науку как на корпоративном уровне, так и на федеральном, - сказал он в ходе встречи. - Важно отметить, что «ФосАгро», занимая ключевые позиции на мировом рынке, поднимает престиж страны, выступает послом России в вопросах, связанных с зеленой химией. Приятно, что у нас есть компания, которая уделяет науке такое внимание.

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