«Все было по любви»: в Кандалакше девушка пришла в полицию и призналась в отношениях со школьником

Мама Вани защищает девушку сына и считает, что тему поднимать не стоит. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Непростое дело предстоит рассмотреть в Мурманской области. Хотя по букве закона все просто и понятно, а вот с человеческой точки зрения – все неоднозначно.

В конце января в полицию Кандалакши пришла с повинной 20-летняя Ирина Гвоздева*, студентка одного из колледжей области. Чем же провинилась красавица? Назвать ее преступницей язык не поворачивается. А проступок ее в том, что она стала встречаться с 15-летним Иваном Разумеевским.

Как стало известно «КП» от источника в правоохранительных органах, отношения молодых людей начались в 2020 году, с августа и до января они были близки, хотя Ира точно знала, сколько лет Ване. А потом вдруг явка с повинной. Причины этого поступка не известны, ведь между студенткой и школьником все происходило по обоюдному согласию. Год встречались, а потом сама решила покаяться? Не усматривается ли в этом давление со стороны?

Напомним, что по действующему законодательству, возраст согласия наступает в нашей стране с 16 лет, подождать двум влюбленным надо было всего годик, даже меньше. Мама Вани защищает девушку сына и считает, что тему поднимать не стоит.

- Пострадавших в этой истории нет. Ира – хорошая девочка, - рассказала «КП» мама Ивана Валентина Разумеевская. – Все было по любви.

Тем не менее, закон строг и понятия «любовь» не знает. И если нет 16 лет, то придется отвечать по ч. 1 ст. 134 УК РФ, уголовное дело уже возбуждено. В СУ Следственного комитета по Мурманской области «КП» подтвердили расследование уголовного дела по данному факту. В худшем случае девушке грозит до четырех лет лишения свободы.

*Все имена изменены

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