Следователи провели проверку по жалобам северян на "Прямую линию" президенту

Возбуждать уголовные дела по жалобам северян не стали. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В декабре прошла "Прямая линия" с Владимиром Путиным, на которой прозвучали сразу две жалобы из Мурманской области.

Сотрудница Кольской ЦРБ Наталия Козырева сообщила об отсутствии ковидных выплат, а Юрий Краснянский из Алакуртти был недоволен качеством медицины в поселке и работой местного врача.

По данным сообщения Следственный комитет провел проверки.

- При изучении доводов жителя села Алакуртти Мурманской области Юрия Краснянского о ненадлежащей организации медицинского обслуживания установлено, что в действительности местные жители обеспечены бригадами и машинами «скорой помощи» в соответствии с нормативами. Кроме того, в районе располагается войсковая часть, штат которой укомплектован 37 врачами различного профиля, привлекаемыми в случае необходимости к оказанию помощи. В ходе беседы со следователями Краснянский пояснил, что вывод о неудовлетворительном оказании медицинской помощи сделан им на основании личного наблюдения и с целью привлечения общественного внимания, - сообщили в Следственном комитете.

А жалоба Наталии Козыревой была неправильно истолкована. Она не имела в виду, что с весны никто из сотрудников не получал ковидные выплаты, как было озвучено в прямом эфире.

- В действительности она просила рассмотреть вопрос об изменении законодательства в части назначения выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией техническому персоналу медицинских учреждений (уборщицы, лифтеры, разнорабочие). При этом все надбавки, предусмотренные для врачей, фельдшеров и водителей, в Кольской центральной районной больнице произведены своевременно и в полном объеме, - уточнили в ведомстве.

Поэтому возбуждать уголовные дела по жалобам северян не стали.

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