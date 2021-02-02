«Я поздравил королеву Великобритании с годовщиной свадьбы»: Школьник из Видяево получил письмо из Букингемского дворца

Иногда приходят письма с вложениями: монетами, магнитами, картами и т.д. Фото: Личный архив

- Иногда мне кажется, что моя комната превращается в маленькое почтовое отделение, - улыбаясь, говорит Александр Дильмухаметов.

Ученик видяевской школы смог на личном примере показать, что границы между странами не должны разобщать народы. Можно путешествовать, даже когда кордоны закрыты на замок из-за коронавируса или ты не можешь прямо сейчас сесть на самолет и улететь куда-нибудь далеко. Александр открыл для себя мир посткроссинга, и в этом мире есть место всем.

Сейчас молодому человеку 16 лет, а зарегистрировался на сайте www.postcrossing.com он 25 октября 2018 года.

- В первое время был большой интерес, а теперь я понимаю, что это уже вошло в привычку - я не могу не подписывать открытки, не отправлять письма, - рассказывает Александр Дильмухаметов. - Я очень люблю путешествовать, был в нескольких странах и оттуда отправлял себе открытки. И мне стало интересно...

Александр Дильмухаметов получил уже 195 открыток из разных стран мира. Фото: Личный архив

Первая карточка пришла в Видяево из Польши. Правда, у нее оказались египетские «гены»: отправитель купил открытку во время отпуска в стране пирамид.

Почти за два года Александр получил 192 открытки (это если верить статистике сайта). На деле их больше, ведь он обменивается ими с единомышленниками. Сам он отправил около 500 писем.

- Проще сказать не откуда мне приходили письма, а откуда еще не пришли. Например, нет открытки из Северной Кореи, потому что сейчас там нет посткроссеров – раньше был всего один. С Ближнего Востока, из Африки за исключением южной части континента, Южной Америки мало, - продолжает наш собеседник. - У меня дома есть два больших ящика для почтовых вложений, ведь мне присылают не только открытки, а и монеты, магниты, чай. У меня столько чайных пакетиков, что можно выставку устраивать! А сами письма лежат в двух больших коробках. Как-то мы взвешивали, и вышло почти 6 килограммов почтовых отправлений. А еще я как-то пытался подсчитать, сколько денег я на это потратил. Сумма меня повергла в шок - 25 тысяч рублей только на отправку. А ведь еще надо купить открытки, вложения…

Однажды в Видяево пришло письмо из Букингемского дворца. Фото: Личный архив

К слову, чай Александру получать уже не хочется: зачем ему пылиться? Его надо пить, а на это уйдет много времени – коллекция собралась солидная. Был и один забавный случай. Посткроссер из Македонии неправильно понял слова россиянина, что ему нужны «tea bags» (чайные пакетики), и отправил ему вместо чая «фантики» от него. Получив около 30 пустых упаковок, северянин удивился, посмеялся, а потом поблагодарил отправителя.

- У меня есть предпочтения, какие открытки я хочу получать. Моя слабость – 3D-формат, открытки с флагами, самолетами, достопримечательностями. А еще прошу выслать мне карту и отметить на ней место, откуда было отправлено письмо. Из Чикаго мне прислали карту США, еще есть Италии. Раньше они висели на стенах, а сейчас места просто нет, - продолжает Александр. – Кстати, как бы ни ругали «Почту России», из 195 открыток не дошли только пять. Одна целый год шла в Иран, но все-таки пришла. А так обычно отправления доходят за 30 - 60 дней.

Конечно, есть в коллекции Александра и необычные письма. Так, однажды он готовился к ЕГЭ по английскому языку и писал официальное письмо. Слог казался молодому человеку слишком официальным, поэтому он спросил учителя, где вообще может пригодиться такой стиль. «Вот королеве будешь писать, тогда и пригодится», - в шутку ответила педагог.

Александр благодаря посткроссингу собрал коллекцию чая со всего земного шара. Фото: Личный архив

- А я взял и написал королеве Великобритании. Не помню, какую открытку отправил, вроде с флагом России. Поздравил Ее Величество с годовщиной свадьбы. И мне пришло письмо из Букингемского дворца за подписью придворной дамы. На красивой бумаге с тиснением, с печатью королевской почты, - говорит Александр Дильмухаметов. – Однажды я хотел написать Тейлор Свифт, можно было получить в ответ ее автограф, но не успел. Еще каждый год пишу около 10 писем разным Дедам Морозам из других стран. И получаю каждый год интересные ответы. В прошлом году мне пришло несколько писем из Германии, там в каждой провинции есть свой волшебник. В этот раз мне пришел диск из Словении со сказкой на местном языке. Хочу отправить письмо королевской семье в Монако, но руки пока не дошли. Иногда простой обмен открытками перерастает в дружбу на расстоянии. Например, Александр переписывается с репортером новостей из Нидерландов, общается с общественным деятелем из Сербии, который однажды прислал ему посылку с шоколадом, носками и футболкой с призывом к миру в Югославии. А с Ханной из Финляндии молодой человек разговаривает каждый день. Александр познакомился с жительницей Саллы, когда искал себе партнера для изучения финского языка.

Некоторые друзья северянина вдохновились его примером и хотели заняться посткроссингом, но так и не начали. Всего в области у нас около 600 последователей этого направления, причем около 100 человек добавились к обмену открытками после того, как Александр начал рассказывать через СМИ о своем увлечении.

- Когда я приезжаю в другой город, то сразу иду на почту. Могу даже поругаться, почему у них нет открыток с видами города, - по-доброму говорит Александр. – Однажды я был в совсем маленьком городе в Беларуси. И даже там, где живет всего три посткроссера, есть в местном отделении стенд посткроссинга. В мире всего 800 тысяч тех, кому нравится это течение, и хотелось бы, чтобы их стало больше.

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