Большой десантный корабль "Петр Моргунов" прибыл в Североморск

В Североморске встретили большой десантный корабль "Петр Моргунов". Фото: пресс-служба Северного флота

Новый корабль зачислен в состав соединения Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота: в Североморск после межфлотского перехода с Балтики прибыл большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов". Во флотской столице его экипаж встречали с оркестром и традиционным жареным поросенком.

- Руководил межфлотским переходом начальник штаба соединения десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота капитан 1-го ранга Юрий Давитян. Церемония торжественной встречи прошла с участием командующего флотом Героя России адмирала Александра Моисеева. Он приветствовал экипаж БДК и поздравил с прибытием в главную базу Северного флота - Североморск, который станет основным пунктом базирования корабля, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

закладка БДК состоялась в июне 2015 года. Фото: пресс-служба Северного флота

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" - второй корабль проекта 11711. Головной – БДК "Иван Грен" – прибыл на Северный флот осенью 2018 года. Контракт на строительство "Петра Моргунова" был подписан с Министерством обороны РФ в сентябре 2014 года, закладка состоялась в июне 2015-го, спуск на воду – в мае 2018-го. Его построили на АО «ПСЗ "Янтарь"» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

- Экипаж "Петра Моргунова" состоит из военнослужащих Северного флота. Моряки успели изучить материальную часть во время ходовых испытаний в Балтийском море и прошли подготовку в объединенном учебном центре ВМФ России. Флаг ВМФ России на корабле был поднят 23 декабря прошлого года в присутствии главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Командует БДК капитан 2-го ранга Вячеслав Соловьев, - уточнили в пресс-службе.

Как отметил Александр Моисеев, корабль примет участие в предстоящих учениях Северного флота. Планы боевой и оперативной подготовки для него уже сверстаны.

С апреля 2019 года на ПСЗ "Янтарь" строят еще два БДК модернизированного проекта 11711 - "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

СПРАВКА "КП"

Водоизмещение нового корабля - около 5000 тонн, вместимость - 13 танков или 36 бронетранспортеров, до 300 десантников, до 30 грузовых автомобилей. Может перевозить до 1500 тонн грузов в стандартных 20-футовых морских контейнерах. Вооружение - две шестиствольные артиллерийские установки АК-630М калибра 30 мм, сдвоенная артиллерийская установка АК-630М-2 "Дуэт" с радиолокационной системой управления огнем "Ласка". На корабле предусмотрено базирование вертолетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске в 2021 году начнется реконструкция сквера у памятника Ленину и на Кольском проспекте. Обновление общественных мест займет несколько лет (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru