"Еще сутки, и было бы поздно": В Мурманске спасли истощенного кота, который застрял в трубах и провел там две недели

Пушистик уже хорошо себя чувствует. Фото: vk.com/severomorsk_cat

Любопытные коты любят искать приключения себе на хвост. Так, в Мурманске, в микрорайоне Росляково, спасали мурлыку, который целых две недели провел в западне дома без еды и воды. Хвостатый по имени Изюм убежал от хозяев, которые его взяли в добрые руки минувшей осенью. Кот по трубам, проходящим в ванной комнате, спустился вниз, с пятого на четвертый этаж, а вот дорогу назад не нашел. Котик был уже на последнем издыхании, когда его наконец-то вытащили.

- В середине января кот сбежал к соседям вниз - пролез в вентиляцию ванной комнаты и туалета. Там есть выход в вентиляцию кухни, куда он в последствии провалился. И уже не смог по бетону выбраться. Две недели он был совсем без воды и еды. Еще немного, и спасать было бы поздно. Но он мяукал, и мы понимали, что он жив и нужно срочно что-то делать. Компромисса с соседями удалось достигнуть, и они разрешили сломать стену, чтобы вытащить кота. Пришлось долбить перфоратором ночью, так как утром женщина, хозяйка квартиры, уходила на работу, - рассказала "КП" волонтер общественной организации помощи кошкам "Усы, лапы и хвост Североморск" Юлианна Жукова. - В стене ванной комнаты сделали отверстие - окошко 20 на 20 сантиметров. Мы уже купили панели и передадим их неравнодушным жильцам для заделки дыры.

Кот был спасен неравнодушными жителями Мурманска. Фото: vk.com/severomorsk_cat

Благодаря общим усилиям бедолагу-кота все-таки достали. Он был истощен и обезвожен, но, главное, живой!

- Волонтеры благодарны всем, кто принимал участие в спасательной операции. Наверно, только так дружно и вместе делаются добрые дела, - отметила наша собеседница.

После врача котейку отвезли к хозяевам. Чувствует он себя уже хорошо, отсыпается и кушает по чуть-чуть, но с удовольствием.

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