"Сейчас будет мертвая": Как в Никеле спасали изувеченную таксу, которую выбросил на помойку пьяный хозяин

Песика ждет рентген и гастроскопическое исследование. Фото: vk.com/club158365549

23 января в Никеле произошел ужасный инцидент, поражающий своей жестокостью по отношению к животным. Предотвратить гибель ни в чем не повинного хвостика помогла Марина Завьялова, жительница дома № 3 на улице Октябрьской. Из объедков и бытовых отходов в мусорном баке ей пришлось вытаскивать изувеченную таксу, которая тихонько скулила, стараясь подать хоть какие-то признаки жизни. Глаза собаки были залиты кровью, мордашка зверски изувечена.

- Около шести вечера я шла с прогулки со своей собакой. Подходя к дому, встретилась с соседом, молодым человеком, живущим в соседнем доме. Он приехал с ребенком и собачкой. Вдруг открывается дверь подъезда и выходит пьяный мужчина, который несет за загривок собаку. Бедный пес был еле живой, избитый. На мои вопросы: "Что же вы делаете? Куда несете избитую собаку?" последовал ответ: "На помойку". "Она же живая!" - воскликнули мы. "Сейчас будет мертвая", - хладнокровно подытожил он наш диалог, - рассказала "КП" никельчанка Марина Завьялова.

Выбросив собаку, мужчина спокойно пошел домой, сказав, что такса его покусала. Женщина вместе с соседом бросилась к помойке, где они убедились, что песик жив. Однако попытки самостоятельно достать бедолагу из горы мусора не удались.

- Я позвонила в полицию, стали ждать участкового. Завели с соседом домой детей и собак, вернулись к месту случившегося. Решили позвонить Олегу Богданову, который вместе с женой Татьяной Бирюковой держит приют для животных "Лапки и усики" в Никеле. Пока мы ждали помощи, мимо прошло много людей, которые остались равнодушными к собачьей беде. Говорят: подумаешь, собака... - печально продолжила рассказ наша собеседница. - Тем временем приехал Олег и участковый. К нас присоединился еще один сосед по подъезду, который шел из магазина. Узнав, в чем дело, он бросил пакет с продуктами и стал помогать. Таксу мы спасли, ее увезли в приют, а затем отправили лечиться в Мурманск. Я пригласила участкового и написала заявление. Так что теперь с этим "недохозяином" разбираются правоохранители. Вот такая история грустная, но надеюсь, что хорошо закончится. Желающих приютить песика уже много. Значит, неравнодушных людей все-таки больше.

За судьбой таксы, которую назвали Дэном, стали следить многие жители Мурманской области. Известно, что человек, изувечивший четвероногого малыша и выбросивший его на помойку, совсем недавно взял песика в "добрые руки". От собаки он избавился жестоко и очень быстро и оплачивать лечение не собирается. Расходы взяла на себя депутат Печенгского муниципального округа Валентина Тедеева.

- Наш "герой" пока не объявился и добровольно не предложил оплатить лечение преданного друга. Осмотр и два дня стационара, сутки нахождения в клинике с лечением - все это стоит 6,2 тысячи рублей, а впереди обследования и, возможно, операция, поэтому может понадобиться финансовая помощь. Этим вопросом будет заниматься наш никельский приют, - отметила народная избранница на личной странице в соцсетях. - Пес сейчас находится в Мурманске в ветеринарной клинике. Мы его туда отправили для оказания экстренной помощи - боялись, что из-за травм и без необходимых лекарств он просто может не дожить до утра.

25 января бедолаге сделают рентген и проведут гастроскопическое исследование. Уже сейчас у пострадавшего малыша подтверждены множественные черепно-мозговые травмы, под подозрением травмы пищевода и глаз. Но шансы на поправку есть.

- Сейчас песик чувствует себя намного лучше, благодаря своевременному лечению, даже стал подпускать персонал к себе и просит погладить! - отметила Валентина Тедеева.

Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, по данному факту сейчас проводится проверка. Безнаказанным изувер остаться не должен.

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