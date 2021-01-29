Экспертиза нашла скрытые дефекты в фонарях из губернаторских подарков в Мурманской области

Северянам рекомендуют не пользоваться фонарями. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В декабре почти 3900 юных жителей Мурманской области поучаствовали в губернаторских елках и получили новогодние подарки от главы региона. Их начинка была как никогда разнообразна, особенно детям понравились интерактивный глобус и кемпинговый фонарь с дискошаром.

С последним возникли проблемы. Юные северяне стали играть с интересным девайсом, и некоторые успели разрядить, поэтому фонари стали ставить на зарядку. Только вот аккумуляторы начали взрываться. Возмущенные родили выкладывали в сеть фотографии осколков, разлетевшихся по квартире и чудом никого не зацепивших.

В правительстве региона на это сразу отреагировали, связались с поставщиком - ООО «Торговая компания Выбор» и отправили взорвавшиеся фонари на экспертизу.

- Она выявила наличие скрытых производственных дефектов, неопределяемых визуально. Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области предложило поставщику отозвать партию кемпинговых фонарей. Тем более что были выявлены еще два прецедента - в Москве и Кемеровской области - с крупными партиями той же продукции, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Северянам рекомендуют не пользоваться фонарями. Также Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области связывается с семьями, чтобы они могли вернуть опасное устройство.

Напомним: проверку по взрывающимся фонарям начала прокуратура региона.

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