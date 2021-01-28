Подросток из Мурманска предстанет перед судом за хранение наркотиков в крупном размере

В отношении подростка возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по МО

17-летнего мурманчанина ни к чему хорошему тяга к запрещенным веществам не довела - его ждет суд.

Как установило следствие, в октябре 2020 года у одного из гаражных кооперативов на улице Капитана Маклакова в Мурманске юный северянин с помощью закладки приобрел у незнакомца психотропное вещество общей массой не менее 6,6 грамма, содержащее в составе амфетамин. По нормам уголовного законодательства, такой размер наркотиков является крупным.

- Незаконно купленное вещество подросток хранил при себе без цели сбыта до момента его задержания в тот же день сотрудниками полиции. При личном осмотре амфетамин был изъят из незаконного оборота. Несовершеннолетний полностью признал свою вину, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Мурманской области.

В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ "Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта психотропных веществ в крупном размере".

Следствием была собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело сейчас направлено в суд для рассмотрения по существу.

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