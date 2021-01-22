На норильском рыбозаводе вылупились личинки боганидского гольца

Внедрение боганидского гольца в аквакультуру также поможет сохранению биоразнообразия российской Арктики. Фото: Предоставлено пресс-службой ПОРА

В январе 2021 года икра, полученная в ходе экспедиции на озеро Собачье и инкубированная в заводских условиях, достигла жизнестойких стадий, начался выклев личинок.

Экспедиция стала первым этапом программы «Мониторинг и искусственное воспроизводство гольца р. Salvelinus оз. Собачье», которая проходит при финансовой поддержке Проектного Офиса Развития Арктики (ПОРА). В ее рамках в течение месяца участники экспедиции - сотрудники ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Института биофизики СО РАН и Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод» - отлавливали производителей гольца для получения икры и проведения искусственного оплодотворения. Оплодотворенная в полевых условиях икра была доставлена на Норильский рыбоводно-инкубационный завод (ФГБУ «Главрыбвод») для дальнейшей инкубации.

Озеро Собачье, которое находится в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, привлекло внимание специалистов несколько лет назад, когда исследователями Сибирского федерального университета и Института биофизики КНЦ СО РАН в акватории озера был обнаружен арктический голец рода Salvelinus с рекордным содержанием длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3 (ПНЖК). Эти вещества отвечают за здоровье сердечно-сосудистой и нервной системы, молодость и красоту кожи, профилактику дегенеративных изменений в мозге и предотвращение ожирения.

Озеро Собачье, которое находится в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, привлекло внимание специалистов несколько лет назад. Фото: Предоставлено пресс-службой ПОРА

Группа ученых под руководством члена-корреспондента РАН, профессора Михаила Гладышева проанализировала содержание в боганидском гольце полезных для человека веществ. Выяснилось, что содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в этой породе рыбы значительно больше, чем в сардинах и других видах морской рыбы, которые ранее считались самыми полезными. Однако промысловый лов редкой рыбы в заповедном озере невозможен. В связи с этим основной целью реализуемого проекта является введение гольца из озера Собачье в аквакультуру, чтобы получить возможность товарного производства рыбы с уникальными питательными свойствами.

Аквакультура – единственный приемлемый способ рациональной эксплуатации ценнейших рыбных ресурсов олиготрофных (малокормных) арктических озер. Промышленный лов рыбы в них малоэффективен (за исключением традиционных промыслов коренных малочисленных народов) из-за крайне низкой естественной кормовой базы. При содействии специалистов Норильского рыбоводно-инкубационного завода ученые из Красноярска и Москвы будут проводить исследования на различных стадиях развития выращиваемых гольцов, чтобы понять причины рекордного содержания ПНЖК в их биомассе и разработать оптимальные методы для их содержания в аквакультуре.

В дальнейшем планируется провести вторую экспедицию на озеро Собачье для пополнения запасов икры до объемов, позволяющих начать опытно-промышленный эксперимент по выращиванию гольца рода Salvelinus в условиях товарной аквакультуры.

В дальнейшем планируется провести вторую экспедицию на озеро Собачье для пополнения запасов икры до объемов. Фото: Предоставлено пресс-службой ПОРА

“В случае успеха проекта по выращиванию гольца это будет отечественная культура (маточное стадо) с высокой питательной ценностью. В перспективе планируется выращивать рыбу полностью на отечественных кормах. Внедрение боганидского гольца в аквакультуру также поможет сохранению биоразнообразия российской Арктики. Это одно из направлений деятельности Проектного офиса развития Арктики. В рамках грантовой программы ПОРА осуществляются проекты по сохранению ненецкой оленегонной лайки, готовится программа по сохранению дикого северного оленя, создаются коллекции для региональных музеев. Кроме того, в Норильске при поддержке ПОРА работает детский просветительский центр “Белый мишка”, где дети изучают экосистемы Арктики с помощью творчества и дополненной реальности” - рассказал генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий.

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