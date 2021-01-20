Акции ФосАгро - в числе лучших российских ценных бумаг 2020 года

В первую половину января цена выросла на 12,8% к цене 31 декабря, к 18 января рост составил 21,3%.

ФосАгро вошла в топ компаний, акции которых показали наибольшую доходность в 2020 году. Рейтинг был представлен аналитиками сервиса «РБК Инвестиции», при его составлении сравнивалась доходность, которую принесли бы вложения в акции, купленные в самом конце 2019 года, к концу 2020 года. При этом учитывались и дивиденды, которые инвесторы получили по этим акциям в течение прошедшего года.

Бумаги производителя фосфорных удобрений показали полную доходность в 39,83%.

«Это значительно лучше любого банковского вклада», - подчеркивается в сообщении «РБК Инвестиции».

В среднем инвестиции в биржевые российские акции принесли доходность 14,8%, подсчитали аналитики «РБК Инвестиции».

ФосАгро также попала в топ-15 российских акций по дивидендной доходности, составленный «РБК Инвестиции», с показателем 9,6%.

«Десять бумаг — акции «Селигдара» (обыкновенные и привилегированные), «Магнита», НЛМК, «Северстали», «М.Видео», «Детского мира», «Россетей» (привилегированные), ММК и «Фосагро», присутствуют в обоих топах (итоговом и по дивидендной доходности – Прим. Ред.). Это позволяет говорить о том, что связь между дивидендной доходностью и ростом биржевых цен на эти бумаги не случайна», - заключают составители рейтинга.

Уверенный рост

В эфире радиостанции Коммерсант FM инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов сообщил, что динамика стоимости бумаг ФосАгро гораздо лучше, чем в среднем по рынку.

В первую половину января цена выросла на 12,8% к цене 31 декабря, к 18 января рост составил 21,3%.

Специалист обратил внимание на рекордные производственные показатели компании – в прошлом году было произведено более 10 млн тонн удобрений.

«Это максимум за всю историю компании», - подчеркнул Суверов.

Также на динамику стоимости акций «ФосАгро» играет рост цен на сельскохозяйственную продукцию.

«Мы действительно видим, что в мире ускоряется инфляция и растут цены, в том числе, на сельхозпродукцию. В частности, на такие товары, как пшеница. Поэтому более быстрый рост позволяет фермерам закупать больше удобрений. ФосАгро является низко затратным производителем, поэтому она в большей степени, чем мировые конкуренты, выигрывает от роста цен», - подчеркнул Сергей Суверов.

Участники разговора в эфире Коммерсант FM также отметили, что цены на продовольствие в Китае сейчас показывают опережающую динамику, этот фактор тоже способен повысить котировки акций производителей удобрений.

«Еще обратил бы внимание на дивидендную доходность, она тоже лучше, чем в среднем по рынку, - подчеркнул Сергей Суверов. - Компания заплатила в конце прошлого года рекордные квартальные дивиденды. То есть это еще и дивидендная история».

Добавим, акции ФосАгро росли на фоне минимальных значений цен на минеральные удобрения на мировом рынке в первой половине 2020 года. Это подчеркивает фундаментальную ценность компании и уверенность инвесторов в том, что в результате реализуемой руководством стратегии, и сама компания и ее акции только упрочат свое положение на рынке.

Основа для хорошей динамики котировок

Надежная защита трудовых коллективов от коронавирусной инфекции, организованная высшим руководством компании, позволила ФосАгро укрепить экономическую эффективность и сохранить плановые темпы развития. В условиях пандемии коронавируса компания продолжила реализацию всех заявленных инвестиционных, производственных и социальных программ.

ФосАгро четко работает по намеченной стратегии, рассчитанной до 2025 года. Пандемия не сумела изменить намеченных сроков реализации инвестиционного проекта по развитию волховского комплекса. На проектную мощность предполагается выйти в 2023 году, а завершить весь комплекс работ - в 2025. В результате реализации проекта стоимостью 28 млрд руб. мощности нового производства позволят нарастить ежегодный выпуск продукции более чем в 4 раза - с 200 до 860 тыс. тонн, а также увеличить переработку апатитового концентрата с 300 тыс. тонн более чем в 4 раза - на 1 млн т. На предприятии будет создано более 200 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Инвестпроект сделает волховский филиал технологическим лидером отрасли на ближайшие несколько десятилетий. Строительство ведется с применением наилучших доступных технологий. Завод будет соответствовать самым строгим российским и европейским нормам природоохранного законодательства.

В 2020-м компания усилила традиционные меры поддержки медицинских и социальных учреждений в городах присутствия и реализовала комплекс мер по защите трудовых коллективов от коронавирусной инфекции. На эти цели было уже направлено дополнительно более 3 млрд рублей.

В минувшем году работа ФосАгро была отмечена целым рядом наград. CDP, одно из самых авторитетных исследований показателей климатической ответственности бизнеса, повысило рейтинг «ФосАгро» с «C» до «B-». Международное агентство Sustainalytics в ходе ежегодного пересмотра риск-рейтингов в области ESG существенно повысило оценку «ФосАгро» — с 43,8 до 26,9 баллов (умеренный риск). Кроме того, ФосАгро завоевала Гран-при Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2019», проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей. Гран-При в истории конкурса вручался дважды и оба раза им была удостоена ФосАгро.

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