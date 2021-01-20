Загрязнение Арктики: Насколько велики залежи микропластика в Северном Ледовитом океане

Пластик - одна из главных экологических проблем XXI века. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ни для кого не секрет, что микропластик давно загрязнил всю планету, добравшись даже до самых отдаленных уголков. Арктика считается одной из немногих частей света, куда такой мусор не успел добраться в большом количестве. Однако, как выяснили ученые, и там этого добра хватает…

Снежинки в форме пластика

Пару лет назад специалисты Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Германии и швейцарского Института исследования снега и лавин провели исследование в Арктике. О результатах этой работы, опубликованных в научном журнале Science Advances, рассказали в русской службе BBC.

Результаты оказались неутешительными: на макушке мира вместе со снегом выпадают микроскопические частицы пластика. На каждый литр белых снежинок приходится около десяти тысяч таких частичек. Это повергло команду ученых в шок, ведь теперь даже в Арктике приходится вдыхать загрязненный воздух. До сих пор точно неизвестно, к каким опасным последствиям может привести накопление микропластика в организме человека.

- В целом, специалисты нашли в образовавшейся от снега воде намного больше микрочастиц, чем ожидали. Помимо пластмассы там были частицы растительной целлюлозы, волос животных, а также резиновых шин, лаков и красок, - говорится в исследовании.

Откуда же взялся в Арктике микропластик? Исследователи считают, что микроскопические частицы пластика размером меньше 5 миллиметров в диаметре на сравнительно короткие расстояния переносит ветер. А вот каким образом они перемещаются через атмосферу на дальние расстояния, пока не ясно.

Ученых также озадачило присутствие частиц лаков и красок. По одной из версий, они могли попасть в снег с кораблей, которые вплотную проходили мимо льдов. По другой, они попали в снег от электрических ветряков.

А найденные в снегу волокна с большой долей вероятности могут быть фрагментами одежды. И свежее исследование уже других ученых подтвердило эти догадки.

Ученые изучили, что загрязняет снег в Арктике. Фото: Павел КЛОКОВ

Кусочки ткани в океане

Изучением микропластика в Арктике также занялся исследователь Питер Росс из Канадской ассоциации охраны океана WISE. В 2020 году он вместе с коллегами проанализировал распределение микропластика в Северном Ледовитом океане, взяв пробы загрязняющих веществ на глубине 3 – 8 метров, а также почти на самом дне — на глубине 1015 метров.

Ученый отмечает, что масштабы загрязнения микропластиком и механизмы его распространения на сегодняшний день остаются до конца не ясными. Но если понять, откуда крошечные частицы попадают в воду, то это сильно поможет в борьбе с ними. Для этого специалисты прибегли к инфракрасной спектрометрии, что помогло им узнать, насколько велико загрязнение микропластиком арктических вод.

- На кубический метр океанской воды в Арктике в среднем приходится примерно 40 частиц пластика. Подавляющее большинство из них составляют микропластические волокна (92,3%), из которых почти три четверти (73,3%) являлись полиэстером, - приводит результаты исследования независимое издание ScienceAlert.

Ученые полагают, что полиэфирные волокна попадают в Северный Ледовитый океан из Атлантиче ского океана, распадаясь на более мелкие кусочки по мере их деградации и перемещения в западную Арктику.

Источником частиц микропластика, по мнению команды, является текстиль. Дело в том, что полиэфирные и синтетические волокна «отделяются» от одежды при стирке - именно так они и попадают сначала в водные каналы городов, а затем и в океан. По оценкам исследователей, один предмет одежды может выделять миллионы волокон во время обычной стирки в машинке, а очистные сооружения могут выпускать более 20 миллиардов микроволокон ежегодно.

- Чем больше мы ищем микропластик в наших образцах окружающей среды, тем больше осознаем, что мы находимся в облаке пластиковой пыли, - говорит Питер Росс. - Куда бы мы ни посмотрели, мы находим микропластик - он повсюду.

Ученые Мурманской области тоже занимаются исследованием проблемы микропластика в Арктической зоне. В 2019 году была проделана большая научная работа на эту тему сотрудниками Мурманского морского биологического института совместно со специалистами из Польши. Данные пока находятся в обработке. Кроме того, ММБИ изучает морской мусор в Кольском заливе. Большая часть, а именно около 80% проанализированных отходов, - это, конечно же, пластик.

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