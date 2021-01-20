В администрации Мурманска рассказали подробности об обысках в комитете по образованию

Отмечается, что проверку провели следователи, но в возбуждении уголовного дела было отказано, так как нарушений в действии руководства не нашли. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На этой неделе в комитет по образованию при администрации Мурманска пришли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Официальная причина на момент сообщения о работе силовиков не обозначалась, но около правительственные источники сообщали о нецелевом расходовании средств, выделенных на школьное питание.

Ситуацию прокомментировали в администрации областного центра.

- Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области в период с 8 сентября по 12 октября прошлого года провел плановую выездную проверку соблюдения учреждением целей, порядка и условий предоставления субвенций на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в 2019 году и в первом полугодии 2020 года. На выводы проверки «Центр школьного питания» 11 ноября 2020 года направил возражения с обоснованиями и доказательствами законности совершенных финансово-хозяйственных операций. В настоящее время комитетом государственного и финансового контроля Мурманской области рассматривается жалоба учреждения на соответствующее представление, - сообщили в администрации Мурманска. - Одновременно с вышеуказанной проверкой сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области были проведены следственные действия по данному вопросу.

Отмечается, что проверку провели следователи, но в возбуждении уголовного дела было отказано, так как нарушений в действии руководства не нашли.

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