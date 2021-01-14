Когда думаешь о Мурманской области, приходит в голову все что угодно, но только не мультфильмы. В регионе очень много талантливых творцов, но мало кто всерьез задумывался о том, чтобы делать на Севере анимацию. И все же уникальный проект с интересной задумкой удалось реализовать.В основе – книга13 января в Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация мультфильма «Я жду Нюфоцея Бэч», который был основан на книге мурманского поэта и прозаика Николая Колычева «Нюфоцей Бэч».Сюжет книги построен на реальной истории мальчика Вити, сына писателя, который любил йогурт «Растишка» и собирал слова из магнитных букв на холодильнике. Однажды из таких букв у него сложилась волшебная фраза: «Я жду Нюфоцея Бэч», после чего появился забавный персонаж – философ и озорник, друг и наставник маленького жителя Мурманска.Произведение вышло в 2016 году тиражом 1500 экземпляров, который был распространен бесплатно среди детских учреждений и библиотек. Но внезапно книга разошлась на цитаты и стала довольно популярна. Родители начали шутливо называть своих детей «нюфоцейками», а малышам нравилось чувствовать себя в роли озорного волшебника.Вскоре появилась идея создать мультфильм - шли к этому несколько лет. Руководителем анимационного проекта стал Александр Хмель, по задумке которого и родилась книга Николая Колычева.Начало положеноПредседатель Общероссийского союза военнослужащих Олег Шведков, участвовавший в подготовительном процессе создания мультфильма, рассказал о том, как все начиналось.- Я сам наблюдал, как маленький сын писателя выкладывал на холодильнике магнитики из «Растишки». Когда идея мультфильма появилась в голове Александра Хмеля и благодаря книге была воплощена, встал вопрос, что эту идею нужно двигать дальше. Целый год мы вместе ходили по московским творцам. Но ни предложения медиахолдинга «Звезда», ни помощь жены бывшего председателя правительства Тамары Степашиной и Сергея Михалкова нам не подходили. Поэтому мы решили, что лучше пусть проект получит развитие на родной кольской земле. Уже тут была создана анимационная студия, которая получила название «Нюфоцей Продакшн», - отметил Олег Шведков.Режиссером анимационного кино о милосердии, дружбе и любви стал Владимир Торопчин. На его счету такие известные мультфильмы, как «Барбоскины», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Иван Царевич и Серый волк» и многие другие.- Фильм рождался очень непросто, особенно учитывая коронавирусную пандемию. Мы сразу задали высокую планку, чтобы проект соответствовал лучшим мировым стандартам. Я считаю, что мы справились с поставленной задачей, - подчеркнул мультипликатор.По словам создателей, уровень производства сопоставим с уровнем российского анимационного кино и мировых студий, таких, как Disney и Pixar. Сейчас вышла пилотная серия, которая знакомит с главными персонажами, а в конце дает подсказку, кто же такой Нюфоцей Бэч.- Этот персонаж - сущность, которая живет у каждого в кармане. Это воплощение души, которую нужно вовремя понять и дать ей раскрыться. История философская и глубокая, но рассказана простым языком, - приоткрыл завесу тайны Александр Хмель.Планируется сделать 9 серий по 12 минут каждая. Все будут с намеком на продолжение, чтобы детям было интересно смотреть. Также у каждого эпизода будет свой оригинальный саундтрек. Музыку к мультфильму написал российский музыкант, лидер рок-группы «Если» Станислав Бартенев.Первые отзывыОценить новый анимационный сериал пришла жена Николая Колычева. Пилотная серия ей понравилась.- Для меня любой проект, который связан с увековечением памяти мужа, - это, конечно, всегда приятно. Он был очень азартным человеком, добрым и любил детей. Увидеть историю, которая создавалась на моих глазах, в динамике и анимации – очень интересно. Посмотрим, что будет дальше, - поделилась первыми впечатлениями Вера Колычева.Губернатору Мурманской области Андрею Чибису мультфильм тоже пришелся по душе. По его словам, в этом году литературное творчество будут особенно поддерживать.- Важно, что регион сегодня возвращает себе притяжение творческих людей. В этом году не менее 5 миллионов рублей через премии и гранты пойдут на развитие именно литературного творчества. Мы не можем улучшать Арктику и обеспечивать комфортный уровень жизни на Севере, не занимаясь культурой, - подчеркнул глава региона. - То, что у нас стали создаваться мультфильмы - это очень хорошо. Совершенно очевидно, что проект был сделан не на коленке - создатели очень постарались, вложили душу. Есть возможность выйти и на всероссийский, и на международный уровень.Помимо достоинств мультипликационного творения «Жду Нюфоцея Бэч» были отмечены и некоторые его недостатки, которые предстоит доработать.- Такие проекты дают толчок другим творческим организациям и людям. Это открывает новые горизонты. По мультфильму еще нужно выстроить сюжет, добавить характера персонажам – харизмы и, так сказать, «ершистости». А еще стоит внести местный колорит, ведь истоки этой истории лежат на Севере. Надеюсь, создатели прислушаются ко мне, а в целом мультфильм хороший, - прокомментировал председатель правления Союза писателей России Николай Иванов.Вдобавок к мультсериалу была создана коллекция детской одежды под маркой «Нюфоцей Batch», разработкой которой занималась уже взрослая сестра-дизайнер мальчика Вити.Сейчас «Нюфоцей Бэч», имея свою северную изюминку, вполне может стать новым интересным анимационным контентом. А не за горами и коммерческое использование.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАктер Мурманского областного драмтеатра получил звание почетного работника культуры Мурманской области. Коллеги поздравили Александра Водопьянова с новым достижением (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru