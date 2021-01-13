Если верить китайскому календарю, то Год Быка еще не наступил, Крыса уступит ему место только 12 февраля. Но в России мы уже встретили Белого металлического Быка. Можно верить в астрологию, можно нет, но корреспонденты «КП»-Мурманск» решили подойти к этому с юмором.Накануне праздников мы сходили к символам года в совхоз «Тулома», да пришли не с пустыми руками: мы взяли с собой семь морковок, за которым «закрепили» семь предсказаний. Почти как китайское печенье. И решили, что какую морковку съедят первой буренки, то и сбудется.Какие это были предсказания? «Будет трудно, но весело», «Мурманская область станет одним из самых процветающих регионов страны», «В Заполярье появятся искусственное солнце и «Новый Мурманск», «В концу 2021 года мы победим коронавирус» (ох, как бы этого хотелось!), «О Мурманской области будут говорить на международном уровне (Хорошо!)», «Зарплаты северян вырастут так, что будет классно жить» и «Все будет заМУУУчательно».Надо признаться, что к нашему угощению коровы «Туломы» подошли с привередливостью. Их можно понять, ведь овощи не входят в рацион буренок с подобных предприятий. Но все-таки после долгого хождения вокруг да около, выбор был сделан: первой съели морковку №2, за которой было закреплено предсказание «Мурманская область станет одним из самых процветающих регионов страны».Но мы верим, что и остальное тоже сбудется!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУмная собака-пешеход из Мурманска стала звездой Интернета. Четвероногий пешеход стал переходить дорогу только когда убедился, что это безопасно (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru