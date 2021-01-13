Пешеходы, которые считают, что машина может быстро затормозить, - головная боль для водителей. Некоторые северяне переходят дорогу всего в паре метров от \\"зебры\\", думая, что успеют проскочить.И иногда наши четвероногие друзья ведут себя умнее, чем люди.В группе \\"Мурманск Онлайн\\" появилось видео, как собака переходит дорогу недалеко от областной больницы. В разных группах запись с видеорегистратора набрали сотни тысяч просмотров в совокупности. И это не удивительно, ведь пес ведет себя образцово: крутит головой по сторонам, проверяя, тормозят ли машины перед нерегулируемым пешеходным переходом, по которому собирается дойти до другого края проезжей части.Испугавшись, что одна из машин может не сбавить скорость, собака попятилась назад. Кстати, водители оценили ум четвероногого пешехода, поэтому остановились и пропустили его.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru